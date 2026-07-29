Athens Kallithea: Πήρε δανεικό από την ΑΕΚ τον Κοντονίκο

Στην Athens Kallithea θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Βασίλης Κοντονίκος, με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

Αναλυτικά:

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του εξτρέμ Βασίλη Κοντονίκου, 20 ετών, με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

Γεννημένος στη Λαμία, ο Κοντονίκος αναδείχθηκε από την ακαδημία του ΠΑΣ Λαμία και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα τη σεζόν 2023/24. Στους τελευταίους τρεις μήνες της αγωνιστικής περιόδου κατέγραψε οκτώ συμμετοχές, πετυχαίνοντας ένα γκολ, επίδοση που του χάρισε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ τον Ιούλιο 2024.

Στην πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ, σημείωσε τρία γκολ και μοίρασε δύο ασίστ σε 12 συμμετοχές με την ΑΕΚ Β. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα, όπου απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες, καταγράφοντας δύο γκολ και δύο ασίστ σε 20 αγώνες.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Κοντονίκος φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας Κ19, μετρώντας 10 συμμετοχές και δύο γκολ.

Καλωσήρθες, Βασίλη.

