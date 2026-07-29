Η Apple θα σας επιτρέπει πλέον να νοικιάσετε το επόμενο iPhone ή Mac, αντί να το αγοράσετε - Γιατί αλλάζει στρατηγική

Από τα αυτοκίνητα μέχρι τους επαγγελματικούς χώρους, το leasing αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Τώρα, προστίθεται επίσημα και το επόμενο iPhone.

Η Apple λανσάρει ένα νέο πρόγραμμα μίσθωσης (leasing), με στόχο να καταστήσει τις συσκευές της πιο προσιτές στους καταναλωτές. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των ηλεκτρονικών ειδών σημειώνουν άνοδο, ενώ οι χρήστες επιλέγουν να διατηρούν τα τηλέφωνά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος, ο τεχνολογικός κολοσσός συνεργάζεται με τη γνωστή πλατφόρμα πληρωμών Klarna. Το πρόγραμμα κάνει την αρχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα είναι διαθέσιμο μέσω των φυσικών καταστημάτων της Apple, του online store, αλλά και της εφαρμογής Apple Store.

Όσον αφορά τη διάρκεια των συμβολαίων:

Τα iPhone και τα Apple Watch θα διατίθενται για 12 ή 24 μήνες.

Τα Mac και τα iPad θα προσφέρονται με συμβόλαια 24 ή 36 μηνών.

Ποια προϊόντα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα

Το νέο μοντέλο μίσθωσης καλύπτει τις νεότερες και πιο προηγμένες συσκευές της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα εντάσσονται:

iPhone: Σειρά iPhone 17, iPhone Air

Apple Watch: Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3

Mac: MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio

iPad: iPad Air, iPad Pro, iPad mini



Αντίθετα, εκτός προγράμματος μένουν οι πιο οικονομικές επιλογές της Apple, όπως το iPhone 16, το MacBook Neo, το βασικό iPad και το Apple Watch SE.

Το νέο πρόγραμμα leasing αντικαθιστά το μέχρι σήμερα iPhone Upgrade Program, το οποίο επέτρεπε στους χρήστες να ανταλλάσσουν τη συσκευή τους μετά από 12 μηνιαίες δόσεις. Η νέα υπηρεσία διευρύνει αυτή τη φιλοσοφία σε περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία και αισθητά χαμηλότερο μηνιαίο κόστος.

Ενδεικτικά, η πιο προσιτή επιλογή leasing για iPhone ξεκινά πλέον από τα 17,99 δολάρια τον μήνα, τη στιγμή που το προηγούμενο πρόγραμμα αναβάθμισης είχε ως αφετηρία τα 42 δολάρια μηνιαίως.

Από την αγορά στη «συνδρομή» - Γιατί αλλάζει στρατηγική η Apple

Σύμφωνα με τον Francisco Jeronimo, αναλυτή της εταιρείας ερευνών IDC, το νέο πρόγραμμα αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την απόκτηση ενός iPhone ή ενός Mac.

Σταδιακά, η αγορά μιας συσκευής μετατρέπεται από μια εφάπαξ δαπανηρή επένδυση σε μια μηνιαία συνδρομητική υπηρεσία.

Η αλλαγή αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι καταναλωτές δεν αλλάζουν πλέον κινητό κάθε χρόνο. Έρευνα της Reviews.org έδειξε ότι ο μέσος χρήστης κρατά το smartphone του για περίπου 22 μήνες.

Παράλληλα, οι αναλυτές προβλέπουν νέες αυξήσεις στις τιμές της επόμενης γενιάς συσκευών. Ήδη από τον προηγούμενο μήνα, η Apple αύξησε τις τιμές σε ορισμένα μοντέλα Mac και iPad, λόγω της παγκόσμιας έλλειψης σε μνήμες που προκαλεί η τεράστια ζήτηση από τα data centers.

«Πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε στην ιδέα ενός iPhone που θα κοστίζει 1.500 δολάρια, αντί για 1.000 ή 1.200 δολάρια» σημείωσε στο CNN ο Mike Howard, αντιπρόεδρος του τομέα μνημών στην εταιρεία TechInsights.

Το timing του νέου προγράμματος δεν είναι τυχαίο. Έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από την επίσημη παρουσίαση της νέας σειράς iPhone τον Σεπτέμβριο, όπου η Apple αναμένεται να αποκαλύψει το ακριβότερο smartphone της ιστορίας της, το πρώτο της αναδιπλούμενο iPhone (foldable), σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Όπως επισημαίνει ο Francisco Jeronimo, ο πραγματικός κίνδυνος για την Apple είναι μια ενδεχόμενη αύξηση των τιμών να επιβραδύνει τον κύκλο αναβάθμισης των συσκευών από τους καταναλωτές. Υπό αυτό το πρίσμα, το πρόγραμμα leasing έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να διατηρήσει τις πωλήσεις σε υψηλά επίπεδα.

Για την ώρα, ανάλογο πρόγραμμα για τις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης, δεν έχει ανακοινωθεί.

Πηγή: iefimerida.gr