Εθνική Νεανίδων: Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με Ρουμανία πριν από το Εurobasket

Η Εθνική Νεανίδων βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, που διεξάγεται το διάστημα 31 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου στην Τουλτσέα της Ρουμανίας και, σε ένα τελευταίο φιλικό παιχνίδι προτού ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις στη διοργάνωση, αντιμετώπισε τη διοργανώτρια ομάδα, σε ένα ματς προπονητικού χαρακτήρα.

Οι δύο ομάδες, με την τελική φάση της διοργάνωσης να πλησιάζει και επιθυμώντας ένα λίγο πιο δυνατό τεστ εν μέσω προπονήσεων, φτάνοντας στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους, αγωνίστηκαν μεταξύ τους. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Μασλαρινός, είχε με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να κάνει τις τελευταίες του αγωνιστικές δοκιμές και να βγάλει μερικά ακόμη χρήσιμα συμπεράσματα, λίγο πριν από το ξεκίνημα του Ευρωμπάσκετ.

Η διοργάνωση ξεκινά για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την Παρασκευή (31/7, 21:00), αντιμετωπίζοντας στην πρεμιέρα τη Μεγάλη Βρετανία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δ’ Ομίλου:

Παρασκευή 31/7/2026

18.30 Δανία-Βόρεια Μακεδονία

21.00 Ελλάδα-Μεγάλη Βρετανία

Σάββατο 1/8/2026

21.00 Σλοβακία-Δανία

21.00 Βόρεα Μακεδονία-Ελλάδα

Κυριακή 2/8/2026

18.30 Ελλάδα-Σλοβακία

21.00 Μεγάλη Βρετανία-Βόρεια Μακεδονία

Τρίτη 4/8/202

21.00 Δανία-Ελλάδα

21.00 Σλοβακία-Μεγάλη Βρετανία

Τετάρτη 5/8/2026

16.00 Βόρεια Μακεδονία-Σλοβακία

21.00 Μεγάλη Βρετανία-Δανία