Τι έγινε στη Σύρο; «Βουνό» τα αναπάντητα ερωτήματα - Η νέα αναπαράσταση και οι απολογίες (vids)

Εξακολουθούν να παραμένουν «βουνό» τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις Αρχές να προσπαθούν να βρουν τα χαμένα κομμάτια του παζλ.

Χθες (28/7) κατά την πολύωρη απολογία του, το ζευγάρι επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί άμυνας, με την ανακρίτρια να ζητάει εκ νέου τη διενέργεια αυτοψίας και αναπαράστασης.

Πρώτη απολογήθηκε η σύζυγος του 40χρονου, βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, κάτι που αξιολογείται από τις δικαστικές Αρχές μέσα από το οπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους.

Η 30χρονη γυναίκα υποστήριξε ότι είδε τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ μαυροφορεμένη, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και δεν κατάλαβε αν πρόκειται για γυναίκα ή άντρα. Στη συνέχεια, την απείλησε -όπως υποστήριξε- και άρχισε να φωνάζει. Εκείνη την ώρα ο σύζυγός της βρισκόταν στην τραπεζαρία, η οποία έχει άμεση οπτική επαφή με την πόρτα του σπιτιού όπου βρισκόταν η 42χρονη, άκουσε τις φωνές της συζύγου του, πλησίασε και νομίζοντας ότι επρόκειτο για εισβολέα, ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

«Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της»

O 41χρονος, ειδικότερα, επέμεινε ότι βρισκόταν σε άμυνα και δεν είχε καμία πρόθεση να αφαιρέσει ζωή. Στην απολογία του ανέφερε ότι τη χτύπησε μέσα στο σπίτι με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για το φαγητό του (έκοβε τυρί, όπως χαρακτηριστικά είπε) και αμέσως την κυνήγησε.

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το cyclades24, είπε: «Εγώ μόλις είχα γυρίσει και η γυναίκα μου, μου είχε βάλει να φάω. Έκοβα τυρί εκείνη την ώρα και τότε έφτασε στο σπίτι η 42χρονη. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της. Έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εκείνη την ώρα έτρωγα και γι αυτό δεν άκουσε συνομιλίες.

Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό. Τότε έκανα περιστροφή στο χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω».

Τα επόμενα βήματα των ερευνών

Εν τω μεταξύ, οι δικαστικές Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν το παζλ της υπόθεσης, προσπαθώντας να «ξεκλειδώσουν» τι συνέβη τα επτά δευτερόλεπτα που η διασώστρια βρισκόταν εντός του σπιτιού, καθώς αυτά είναι που θα καθορίσουν την ποινική μεταχείριση και το αν θα στοιχειοθετηθεί ο ισχυρισμός της άμυνας στην οποία επιμένει το ζευγάρι.

Ο 40χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του για συνέργεια στην υπόθεση. Το μεγάλο ερώτημα στις έρευνες είναι αν η 42χρονη δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα από μαχαίρι μέσα ή έξω από το σπίτι. Αν ήταν εκτός σπιτιού, τότε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία.

Φως στα αίτια που οδήγησαν την 42χρονη στο σπίτι του ζευγαριού και στις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάσιμου τραυματισμού της αναμένεται από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών των εμπλεκομένων. Οι Αρχές αναζητούν τυχόν επικοινωνίες ή άλλα ψηφιακά στοιχεία πριν και μετά το περιστατικό, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και διάρρηξη που φέρεται να είχε συμβεί στο σπίτι του ζευγαριού λίγες μέρες πριν τη δολοφονία.

Πηγή: ethnos.gr