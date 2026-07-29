Ολυμπιακός: Η ώρα της λίστας και ο πονοκέφαλος του Μεντιλίμπαρ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να καταρτίσει την ευρωπαϊκή λίστα με τους παίκτες του Ολυμπιακού για τα ματς με τη Ναϊμέγκεν.

Σε ρυθμούς Ναϊμέγκεν κινείται ο Ολυμπιακός από χθες, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι με τους Ολλανδούς, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League. Παράλληλα, ο Βάσκος τεχνικός πρέπει να καταρτίσει την ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρόλευκων» για την UEFA, έργο διόλου εύκολο.

Στη λίστα αναμένεται να μπουν οι νεοαποκτηθέντες Στέφαν Ορτέγκα και Γκουστάβο Σα, η μεταγραφή των οποίων αναμένεται άμεσα. Αλλά το πρόβλημα του Μεντιλίμπαρ έχει να κάνει με τις θέσεις ξένων. Εκτός θα μείνουν σίγουρα οι τραυματίες Λορέντσο Σιπιόνι και Κλέιτον, αλλά πρέπει να αποκλειστεί ένας ακόμη με μη κοινοτικό διαβατήριο. Κι εκεί είναι το ερώτημα, γιατί μπορεί να είναι ένας εκ των Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, ή ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ή κάποια άλλη επιλογή.

Ο 65χρονος τεχνικός καλείται να πάρει τις αποφάσεις του μέχρι την Παρασκευή, για τους παίκτες που θα δηλωθούν για τα ματς με τη Ναϊμέγκεν, ενώ αν προκριθεί, θα μπορεί να κάνει αλλαγές στη λίστα ενόψει των πλέι οφ.