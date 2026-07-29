ΑΕΚ: Νέο δυνατό τεστ με Σάμσουνσπορ

Το πέμπτο φιλικό προετοιμασίας της δίνει σήμερα η ΑΕΚ, κόντρα στη Σάμσουνσπορ.

Ένα ακόμα δυνατό φιλικό παιχνίδι δίνει η ΑΕΚ σήμερα (19:00, CosmoteSport 1) απέναντι στη Σάμσουνσπορ στην Ολλανδία. Ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να βγάλει συμπεράσματα για την κατάσταση των παικτών του και, όπως έχει προαναγγείλει, θα κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Τσβόλε.

Αυτό σημαίνει πως θα πάρουν χρόνο συμμετοχής όσοι δεν έπαιξαν καθόλου ή ελάχιστα στο ματς της Κυριακής και θέση στη βασική ενδεκάδα διεκδικούν οι Κουτέσα, Ζίνι, Γκεογκίεφ, Πενράις και Ελίασον. Αν και ο Σέρβος τεχνικός θα ήθελε να δει και τον Καλοσκάμη, δεν είναι σίγουρο ότι είναι 100% έτοιμος να αγωνιστεί, λόγω ενός μικροπροβλήματος τραυματισμού.

Ενδιαφέρον θα έχει αν θα παίξει ο Στρακόσα, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα φιλικό έως τώρα, αλλά προπονείται κανονικά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.