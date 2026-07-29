Άρης: Μια ανάσα από Σάτκα

Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Λουμπομίρ Σάτκα βρίσκονται οι κιτρινόμαυροι

Η ανάγκη του Άρη για την απόκτηση ενός έμπειρου και ποιοτικού στόπερ είναι δεδομένη και, όπως όλα δείχνουν, ο εκλεκτός βρέθηκε στο πρόσωπο του Λουμπομίρ Σάτκα. Ο Σλοβάκος αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την τουρκική Σαμσουνσπόρ, αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με τις δύο πλευρές. σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, να ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο παίκτης διαθέτει ένα γεμάτο βιογραφικό με παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις.

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Νιούκαστλ, με την οποία έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα. Επέστρεψε στη Σλοβακία για τη Νουνάισκα Στρέντα και στη συνέχεια έκανε το μεγάλο βήμα για την πολωνική Λεχ Πόζναν, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και αγωνίστηκε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις .Την προηγούμενη σεζόν (2025-26) αποτέλεσε βασικό πυλώνα της Σαμσουνσπόρ, καταγράφοντας 27 συμμετοχές και 2 ασίστ στην τουρκική Süper Lig.

Ο Σάτκα είναι εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Σλοβακίας, έχοντας μάλιστα αγωνιστεί και στο Euro 2020.