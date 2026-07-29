Άρης: Τα ισπανικά δημοσιεύματα για Ράφα Μιρ και το σοβαρό δικαστικό ζήτημα του παίκτη

Μία ανάσα από την ενίσχυση με Ράφα Μιρ ο Άρης, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα.

Ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης, η οποία αφορά στον 29χρονο Ισπανό επιθετικό Ράφα Μιρ. σύμφωνα με αποκαλύψεις ισπανικών μέσων ενημέρωσης και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας ABC Sevilla.

Αναφορικά με την ενδεχόμενη μετακίνηση του παίκτη στους κιτρινόμαυρους, τα ξένα μέσα αναφέρουν πως ο έμπειρος φορ αναμένεται τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο παίκτης ανήκει στη Σεβίλλη, αλλά δεν βρίσκεται στα πλάνα του συλλόγου της Ανδαλουσίας, έχοντας αγωνιστεί την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Έλτσε. Έχει 162 συμμετοχές και 40 γκολ στη La Liga, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης στη Βαλένθια, τη Γουλβς και τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Δικαστική Εκκρεμότητα

Η περίπτωση του ποδοσφαιριστή συνοδεύεται από μια σοβαρή εξωαγωνιστική παράμετρο. Ο Ράφα Μιρ έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε 8.5 χρόνια φυλάκιση για υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ωστόσο, η δικαστική απόφαση του επιτρέπει ρητά να ταξιδέψει και να εργαστεί στο εξωτερικό. Μοναδικός όρος για τη μετακίνησή του είναι να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο ισπανικό προξενείο της πόλης όπου διαμένει.