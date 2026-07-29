Πανέτοιμος ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς - Ανακοίνωσε αποστολή ο Λίσι

Γνωστή έγινε η αποστολή του ΠΑΟΚ για την κρίσιμη ρεβάνς κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου (30/7 20:45).

Με απογευματινή προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας ολοκληρώθηκε η ασπρόμαυρη προετοιμασία ενόψει Ντιναμό, μία προπόνηση που παρακολούθησε από κοντά ο Νίκος Σαββίδης αλλά και ο Λέο Μάτος με τον Αντρέ Βιεϊρίνια.

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν τον αγώνα με τους Ουκρανούς ξεκίνησε με προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στην τακτική, τα τελειώματα και τις στατικές φάσεις, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει τις τελευταίες οδηγίες ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Σουαλιχό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν με θεραπεία, ενώ ο Σόλα Σορετίρε συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Αλέσιο Λίσι:

«Παβλένκα , Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Κένι , Λύρατζης , Χατζηδιάκος , Ελουστόντο , Μιχαηλίδης , Μπαταούλας , Μπάμπα , Γκόμεζ , Θυμιάνης , Σανταμαρία , Ζαφείρης , Καμαρά , Κωνσταντέλιας , Πέλκας , Τάισον , Μπέρδος , Ζίβκοβιτς , Χατσίδης , Μύθου , Γερεμέγεφ»