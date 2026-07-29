Ο Ντε Μινόρ... προσγείωσε τον Τσιτσιπά

Ο Άλεξ Ντε Μινόρ έκοψε τη φόρα του Στέφανου Τσιτσιπά και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Mubadala DC Οpen στην Ουάσινγκτον.

Ασταθής ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.51), ηττήθηκε με 6-4, 3-6, 6-3 από τον 27χρονο Αυστραλό (Νο.6) σε δύο ώρες και έχασε την ευκαιρία να συνεχίσει το σερί του στο tour, μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Γκστάαντ.

Είναι και ένα αποτέλεσμα που του «πληγώνει» το γόητρο, καθώς ο Ντε Μινόρ είχε πολύ κακή παράδοση εναντίον του, με 12 ήττες σε 13 αγώνες!

Ο Στέφανος είχε μερικά εξαιρετικά διαστήματα στον αγώνα, κυρίως στο δεύτερο σετ, όμως στο τρίτο έχασε τελείως την ψυχραιμία του, δεν είχε καθαρά μυαλό και «παραδόθηκε» στον αντίπαλό του.

Ο Ντε Μινόρ, βέβαια, ακολούθησε τη γνωστή σε όλους συνταγή και χτύπησε... ανελέητα στο backhand του Στέφανου, το οποίο τον πρόδωσε για άλλη μια φορά, ειδικά στις επιστροφές του.

Ο Στέφανος ξεκίνησε καλά τον αγώνα, σε αντίθεση με τον Ντε Μινόρ που φάνηκε να χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, και πήρε προβάδισμα με 2-4. Από εκείνο το σημείο και μετά, ωστόσο, ο Τσιτσιπάς έπαθε... μπλακάουτ, έχασε το σερβίς του, έχασε τα χτυπήματά του και κάνοντας απανωτά λάθη έχασε και το σετ με ένα σερί 4-0 του Αυστραλού.

Στο δεύτερο σετ, ωστόσο, άλλαξαν τα δεδομένα και μετά από μια ευκαιρία του Ντε Μινόρ στο τρίτο γκέιμ, ο Στέφανος πήρε προβάδισμα με 3-1 και ήταν σαφές ότι πατούσε πολύ καλύτερα στο γήπεδο.

Μείωσε τα λάθη του, βελτίωσε τις επιστροφές του και με πιο αξιόπιστο σερβίς, έφερε το ματς στα ίσα και έδειχνε ικανός να πατήσει στο μομέντουμ του.

Μόνο αυτό δεν έγινε, όμως, στο τρίτο σετ. Ο Ντε Μινόρ μπήκε πολύ πιο αποφασισμένος στο court και πήρε σημαντικό προβάδισμα με 3-1, εκμεταλλευόμενος τα λάθη του Στέφανου, που ξέσπασε στη ρακέτα του μετά το μπρέικ.

Τα νεύρα ολοένα και αυξάνονταν και παρότι μπόρεσε να μείνει στο ματς μέχρι το τέλος, ο Ντε Μινόρ σημάδεψε το backhand του στα σερβίς του στο 5-4 και έκλεισε τον αγώνα χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.

Ο Τσιτσιπάς είναι σε αναμονή για το Masters του Καναδά, στο οποίο δεν μπαίνει προς το παρόν, ενώ στη συνέχεια θα παίξει στα προκριματικά του Σινσινάτι, πριν το μεγάλο ραντεβού του US Open.

Περισσότερα σε λίγο...