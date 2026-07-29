«Αντίο» στην Χάποελ με ασίστ και πρόκριση από τον Κάνγκουα!

Ο Κινγκς Κάνγκουα αποχαιρέτησε την Χάποελ Μπερ Σεβά χαρίζοντάς της την πρόκριση, έχοντας ασίστ στο 2-0 επί της Βίκινγκουρ που την έστειλε στον 3ο προκριματικό του Champions League.

Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει εδώ και αρκετές ημέρες σε πλήρη συμφωνία με την Χάποελ Μπερ Σεβά για την μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα, με τους Ισραηλινούς να έχουν μάλιστα ανακοινώσει την πώληση του παίκτη στο «Τριφύλλι».

Αυτό που απέμενε ωστόσο ήταν να αγωνιστεί ο χαφ από την Ζάμπια στην ρεβάνς της ισραηλινής ομάδας κόντρα στην Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Στο πρώτο παιχνίδι οι Ισλανδοί είχαν επικρατήσει με 2-1, με τον Κάνγκουα να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της Χάποελ. Απόψε, στο τελευταίο του ματς με την κόκκινη φανέλα, ο νέος χαφ του «Τριφυλλιού» έδωσε την ασίστ για το τελικό 2-0 του Γκανάχ στο 80', που «σφράγισε» την πρόκριση της ομάδας.

Έτσι, ο Κάνγκουα αποχαιρέτησε με τον πλέον ιδανικό τρόπο την Χάποελ και την Παρασκευή θα έρθει στην Αθήνα, για να ανακοινωθεί και τυπικά από τον Παναθηναϊκό.