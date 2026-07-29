Φρανσίσκο: Πώς αναδείχθηκε πέρυσι κορυφαίος point guard της EuroLeague!

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε «θραύση» με τη φανέλα της Ζαλγκίρις και ο Παναθηναϊκός Aktor γνωρίζει πως βάζει στη… μηχανή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον κορυφαίο PG της περσινής EuroLeague.

Η παρουσία του Σιλβέν Φρανσίσκο στην κορυφαία πεντάδα της περσινής Euroleague αποτέλεσε την επιβράβευση μιας «μαγικής» σεζόν για τον ίδιο. Ο Γάλλος point guard... ανέλαβε τη Ζαλγκίρις, την οδήγησε στα πλέι οφ (τερματίζοντας εντός του Top-6) και έβαλε οριστικά το όνομά του ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες των ευρωπαϊκών παρκέ.

Οι 16,5 πόντοι και οι 6,5 ασίστ ανά παιχνίδι περιγράφουν ένα σημαντικό κομμάτι της επιρροής του. Δεν αποτυπώνουν, όμως, το πόσο καθοριστικός ήταν για ολόκληρη τη λειτουργία της λιθουανικής ομάδας του Τόμας Μασιούλις. Η μπάλα βρισκόταν στα χέρια του «Σίσκο» στις πιο κρίσιμες κατοχές, ο ρυθμός περνούσε από τις αποφάσεις του και η επίθεση της Ζαλγκίρις στηριζόταν στην ικανότητά του να δημιουργεί διαρκώς πλεονεκτήματα.

Ο Φρανσίσκο εξελίχθηκε στον απόλυτο χειριστή του pick-and-roll την τελευταία διετία και αυτό το στοιχείο κάνει ακόμα πιο κομβική τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό Aktor. Βλέπετε, χρησιμοποιεί εξαιρετικά το screen που παίρνει, αλλάζει κατευθύνσεις και ταχύτητα και αναγκάζει την άμυνα να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Αν ο αντίπαλος ψηλός μείνει χαμηλά, μπορεί να σταματήσει και να εκτελέσει από μέση ή μακρινή απόσταση. Αν η άμυνα βγει επιθετικά επάνω του, διαθέτει την «εκρηκτικότητα» για να περάσει τους αμυντικούς και να φτάσει μέχρι το καλάθι.

Το πρώτο του βήμα δημιουργεί ρήγματα, όμως η μεγαλύτερη πρόοδός του εντοπίζεται στα διαβάσματα που ακολουθούν. Ο 29χρονος γκαρντ παρατηρεί τις αντιδράσεις της άμυνας, βλέπει έγκαιρα τη βοήθεια, εντοπίζει τον ψηλό που κινείται προς τη στεφάνη και βρίσκει τον ελεύθερο σουτέρ στην αδύνατη πλευρά. Οι 6,5 ασίστ κατά μέσο όρο στην περσινή Euroleague ήταν αποτέλεσμα της πίεσης που ασκούσε στην αντίπαλη άμυνα και της ικανότητάς του να μετατρέπει πλεονέκτημα για τον ίδιο κάθε απόφαση.

Η εκτελεστική του ικανότητα ανεβάζει ακόμη περισσότερο την αξία του. Ο άλλοτε παίκτης του Περιστερίου μπορεί να σκοράρει μετά από ντρίμπλα, να δημιουργήσει χώρο με step-back και να σουτάρει από αποστάσεις που ανοίγουν ολόκληρο το γήπεδο. Δεν χρειάζεται να... περιμένει ακίνητος την πάσα. Δημιουργεί μόνος του την εκτέλεση και προσφέρει λύσεις όταν ένα σύστημα δεν αποδίδει ή όταν ο χρόνος της επίθεσης πλησιάζει στο τέλος του.

Η ταχύτητά του είναι εξίσου σημαντική στο ανοιχτό γήπεδο. Παίρνει γρήγορα την πρώτη απόφαση, επιτίθεται πριν οργανωθεί η αντίπαλη άμυνα και μπορεί να ολοκληρώσει τη φάση ή να μοιράσει την μπάλα. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει στην ομάδα του να βρίσκει εύκολους πόντους, χωρίς να περιμένει κάθε φορά την εκτέλεση ενός οργανωμένου play.

Επιπλέον, η πορεία του μέχρι την δεν είχε... εύκολο δρόμο και αυτό προσδίδει πράγματα σε ό,τι έχει πετύχει, ανεβάζοντας παράλληλα τον δείκτη της εργατικότητας του.

Το 2022 πήγε στο Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη με συμβόλαιο που έφτανε τις 200 χιλ. δολάρια και βρήκε τον χώρο που χρειαζόταν για να κάνει το πρώτο μεγάλο ξεπέταγμα. Οι 12,6 πόντοι και οι 3,5 ασίστ τον έβαλαν στις λίστες ομάδων της EuroLeague και τον οδήγησαν στην Μπάγερν.

Στο Μόναχο απέδειξε ότι μπορούσε να ανταποκριθεί στο υψηλότερο επίπεδο, έχοντας 10,6 πόντους και 3,2 ασίστ στη EuroLeague. Επιπλέον, κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Γερμανίας, κερδίζοντας και το βραβείο του MVP στον τελικό του Κυπέλλου.

Η Ζαλγκίρις τού έδωσε στη συνέχεια τα «κλειδιά» της περιφέρειας και εκείνος μετέτρεψε την εμπιστοσύνη σε... παραγωγή, τίτλους και ατομικές διακρίσεις. Στη διετία του στο Κάουνας κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Λιθουανίας και το βραβείο του Finals MVP. Το 2025-2026 πραγματοποίησε την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, οδηγώντας τη Ζαλγκίρις στα πλέι οφ και κερδίζοντας τη θέση του δίπλα στους καλύτερους της διοργάνωσης. Αναμφίβολα, ο «Σίσκο» ήταν ο ηγέτης μιας επιτυχημένης ομάδας.

Το status του στην αγορά εκτοξεύθηκε. Η συμφωνία ύψους 5,3 εκατ. ευρώ με τη Βιλερμπάν αποτύπωνε την οικονομική αξία που είχε πλέον αποκτήσει. Τα οικονομικά προβλήματα των Γάλλων χάλασαν το deal και τον έφεραν ξανά στην αγορά, δημιουργώντας μια ευκαιρία που σπάνια εμφανίζεται σε αυτό το επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε για έναν παίκτη της All-EuroLeague First Team, στην καλύτερη ηλικία της καριέρας του και χωρίς ερωτηματικά σχετικά με την προσαρμογή του στη διοργάνωση.

Για τον Ομπράντοβιτς ο Φρανσίσκο αποτελεί ένα πολυεργαλείο στην πιο νευραλγική θέση. Μπορεί να παίξει δίπλα στον Κώστα Σλούκα ή αντί του αρχηγού, να αναλάβει την οργάνωση, να επιταχύνει τον ρυθμό και να πάρει τις κρίσιμες εκτελέσεις, βγάζοντας έναν «όγκο» προσπαθειών από τα χέρια του Κέντρικ Ναν, ώστε να κάνει και τον Αμερικανό σταρ ακόμα πιο αποδοτικό. Η παρουσία ποιοτικών ψηλών και ισχυρών finishers θα του προσφέρει ακόμη περισσότερες επιλογές στο pick-and-roll.

Ο Παναθηναϊκός Aktor, λοιπόν, βάζει στο ρόστερ του τον κορυφαίο point guard της προηγούμενης EuroLeague και πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό upgrade στο ρόστερ του. Είναι προφανές πως η απόκτηση του Φρανσίσκο αλλάζει ολόκληρο το... ταβάνι της «πράσινης» περιφέρειας.