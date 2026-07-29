Ο καπνός από τις μεγάλες πυρκαγιές και τι δείχνουν οι δορυφορικές παρατηρήσεις - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Μεγάλες ποσότητες καπνού παράγει η πυρκαγιά στην Κρήτη σύμφωνα με τις δορυφορικές εκτιμήσεις των εκπομπών.

Όπως επισημαίνει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, σημαντικές δασικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, στη Λέσβο, καθώς και στα απέναντι παράλια της Τουρκίας, όπου καταγράφονται δύο ενεργά πύρινα μέτωπα.

Με βάση τις δορυφορικές εκτιμήσεις των εκπομπών, η πυρκαγιά στην Κρήτη εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή ένταση, παράγοντας μεγάλες ποσότητες καπνού.

Σε βίντεο παρουσιάζεται η προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τις ενεργές πυρκαγιές, όπως υπολογίζεται από την πιλοτική υπηρεσία AtmoHub, με βάση δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού.

Σύμφωνα με την προσομοίωση, οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά του καπνού από τα ενεργά μέτωπα της δυτικής Τουρκίας προς το ανατολικό Αιγαίο, επηρεάζοντας τη Λέσβο, τη Χίο, τις Κυκλάδες και στη συνέχεια τμήματα της Κρήτης. Παράλληλα, όπως σημειώνει το AtmoHub, η μεγάλη πυρκαγιά στην Κρήτη παράγει εκτεταμένο νέφος καπνού, το οποίο επηρεάζει κυρίως την ευρύτερη περιοχή του νησιού και τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές.

Επιπλέον, ο καπνός από τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή των Δαρδανελίων (Τσανάκκαλε), αναμένεται, σύμφωνα με την πρόγνωση, να μεταφερθεί προς την Εύβοια και την Αττική. Ωστόσο, η προσομοίωση δείχνει ότι το νέφος παραμένει σε μεγαλύτερα ύψη στην ατμόσφαιρα και δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στην επιφάνεια του εδάφους.

Πηγή: newsit.gr