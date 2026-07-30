Τρεις σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά στα Δωδεκάνησα

Τρεις σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών στα Δωδεκάνησα, με τα επίκεντρα να εντοπίζονται σε διαφορετικές περιοχές γύρω από τη Ρόδο και τη Νίσυρο.
Η πρώτη δόνηση, αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού (EMSC), σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στις 23:53 και είχε μέγεθος 3,2 Ρίχτερ. Το επίκεντρό της εντοπίστηκε 26 χλμ. βόρεια της Ρόδου.
Επτά λεπτά αργότερα, στις 00:00, ακολούθησε δεύτερος σεισμός, μεγέθους 3,7 Ρίχτερ, σε θαλάσσια περιοχή 35 χλμ. βορειοανατολικά της Ρόδου. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,1 χλμ.
Η τρίτη δόνηση καταγράφηκε στις 00:04 και είχε μέγεθος 3,4 Ρίχτερ. Το επίκεντρό της εντοπίστηκε 24 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Νισύρου, με εστιακό βάθος τα 22,6 χλμ.
Οι τρεις σεισμοί σημειώθηκαν σε διάστημα μόλις 11 λεπτών, χωρίς να έχουν δοθεί άλλες πληροφορίες.
Πηγή: newsbomb.gr