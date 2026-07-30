Η διευκρίνιση του Ανδρέα Δημάτου για τη σειρά των αγώνων στα ευρωπαϊκά προκριματικά

Ο Media Consultant της UEFA, με ανάρτησή του στα social media, διευκρίνισε πώς προκύπτει η σειρά των αγώνων στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Όπως ανέφερε ο Ανδρέας Δημάτος, το ποιος παίζει πρώτος ως γηπεδούχος δεν έχει καμία σχέση με το αν κάποια ομάδα είναι ισχυρή ή ανίσχυρη, αλλά με το πως προκύπτει η σειρά από τις κληρώσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου:

«Μία απλή διευκρίνιση, επειδή έχω δεχθεί το ίδιο ερώτημα από πολλούς φίλους το τελευταίο διάστημα.

Η σειρά των αγώνων σε όλους τους προκριματικούς γύρους και στα πλέι οφ, δηλαδή το εντός και εκτός έδρας παιχνίδι δεν έχει να κάνει με το διαχωρισμό των ομάδων στην κλήρωση σε seeded (ισχυρές) ή unseeded (ανίσχυρες) ομάδες.

Εξαρτάται αποκλειστικά από το πώς θα βγουν από την κληρωτίδα της UEFA. Οποια ομάδα σε κάθε ζευγάρι βγαίνει πρώτη παίζει γηπεδούχος στο πρώτο ματς και όποια βγαίνει δεύτερη έχει τη ρεβάνς στην έδρα της.

Αυτό θα ισχύσει και στην κλήρωση της Δευτέρας και για τις πέντε ελληνικές ομάδες που ελπίζουμε βάσιμα ότι θα μετάσχουν στην κλήρωση των πλέι οφ.

Η κλήρωση και μόνο θα καθορίσει, αν στο πρώτο ματς θα είναι γηπεδούχοι ή φιλοξενούμενοι και το αντίστροφο!

Προκαθορισμένη έδρα υπάρχει μόνο στα νοκ άουτ ματς, μετά τη League Phase και στις τρεις διοργανώσεις, και πάλι όχι βάσει συντελεστή, αλλά με κριτήριο τη θέση τερματισμού στην ενιαία βαθμολογία».