H Mίλαν διέψευσε τις φήμες για θάνατο του θρυλικού Φράνκο Μπαρέζι

Οι «ροσονέρι» αναγκάστηκαν να προβούν σε ανακοίνωση-διάψευση μετά το όργιο φημών που ανέφεραν ότι ο θρυλικό Φράνκο Μπαρέζι έφυγε από την ζωή!

Η Μίλαν στην ανακοίνωσή της, διάψευσε τις φήμες και κάλεσε την κοινή γνώμη να σεβαστεί την ιδιοτικότητα του Φράνκο Μπαρέζι και της οικογένειά τους, βάζοντας stop στην φημολογία.

«Η Μίλαν διαψεύδει τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν τα τελευταία λεπτά σχετικά με τον Φράνκο Μπαρέζι. Ο Φράνκο αντιμετωπίζει μια λεπτή στιγμή και ο σύλλογος είναι μαζί του και την οικογένειά του με αγάπη.

Καλούμε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητά του και να μην συμβάλλουν στη διάδοση πληροφοριών που είναι εντελώς αβάσιμες», ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Μίλαν.

