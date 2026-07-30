Ο Ντόντσιτς θα φιλοξενήσει τους παίκτες των Λέικερς στην Σλοβενία

O Σλοβένος σούπερ σταρ είναι πλέον το νέο πρόσωπο του franchise των Λος Άντζελες Λέικερς, φροντίζοντας να δείχνει τις ηγετικές του ικανότητες.

Όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ του ESPN, Ντέιβ ΜακΜέναμιν, ο Λούκα Ντόντσιτς, προσκάλεσε τους συμπαίκτες του στην Σλοβενία τον Αύγουστο, προκειμένου να περάσουν λίγες ημέρες όλοι μαζί για το καλύτερο «δέσιμο» της ομάδας, πριν την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Μια κίνηση του 27χρονου γκαρντ, που δείχνει πόσο πολύ θέλει να ηγηθεί των «Λιμνάνθρωπων», μετά και τις κινήσεις που έγιναν από το Front Office, για να «χτιστεί» μια ομάδα γύρω από τον Σλοβένο γκαρντ, αλλά και τον Όστιν Ριβς, που αποτελούν πλέον τους ηγέτες των Λέικερς.

Οι Λέικερς στην φετινή offseason, έριξαν κατά πολύ τον μέσο όρο ηλικίας τους, αποκτώντας τους Κέσλερ, Γκράιμς, Σέξτον, Μαμαουκελασβίλι, Ζιέρ Ουίλιαμς, Τάιμπουλ και Λούνεϊ, ενώ από τους «Λιμνάνθρωπους» αποχώρησαν ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Σμαρτ, ο Χατσιμούρα, ο Κενάρντ και ο Μάξι Κλέμπερ.