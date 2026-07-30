Μπλάτερ κατά FIFA: «Το ποδόσφαιρο ανήκει στον λαό»

Μετά την πρώτη του αντίδραση μέσω των social media, ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, επανήλθε με δηλώσεις του κατά του προέδρου της FIFA, Tζιάνι Ινφαντίνο.

Ο Μπλάτερ στην δήλωσή του, κατέκρινε την επιθυμία της FIFA και του προέδρου της Τζιάνι Ινφαντίνο να ανοίξει την πόρτα τους ιδιώτες, σχεδιάζοντας να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο μιας νέας εμπορική οντότητα με αποτίμηση περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε κανένα άτομο και σε κανένα θεσμό. Ανήκει στον λαό. Εάν η FIFA μετατρεπόταν σε μια εταιρική δομή με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, θα έχανε την ψυχή της», ανέφερε ο Μπλάτερ, ο οποίος ήταν πρόεδρος της FIFA για 17 χρόνια μέχρι το 2015.

