Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι επέλεξε την Σαντορίνη για τον παραμυθένιο γάμο του (pics)

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ, επέλεξε την χώρας μας και συγκεκριμένα την Σαντορίνη για την τελετή του γάμου του, με την εκλεκτή της καρδιάς του.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του με την Σελεσάο στο Mundial, ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι και η σύντροφός του, Ισαμπέλα Ρούσο, ταξίδεψαν στην Σαντορίνι για να κάνουν τον παραμυθένιο γάμο τους.

Με φόντο την Καλντέρα και με ελάχιστους καλεσμένους το αγαπημένο ζευγάρι, αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης, ενώ θα πραγματοποιήσουν και δεύτερη τελετή στη Βραζιλιά, με περισσότερους καλεσμένους.

Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι και η Ισαμπέλα Ρούσο, είναι ζευγάρι εδώ και έξι χρόνια, με τον μεσοεπιθετικό της Άρσεναλ να παίρνει την μεγάλη απόφαση να παντρευτεί το άλλο του μισό.

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