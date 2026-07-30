Υπέροχος Γκουαρντιόλα: Φιλοξένησε 28 παιδιά από την Παλαιστίνη!

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, διακρίθηκε για μία ακόμα φορά εκτός γηπέδων, φιλοξενώντας 28 παιδιά από την Παλαιστίνη στην παραδοσιακή του θερινή κατασκήνωση.

Οι νέοι, που επλήγησαν από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ταξίδεψαν στην Καταλονία για να συμμετάσχουν σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της έκτης έκδοσης της καλοκαιρινής κατασκήνωσης του Πεπ Γκουαρντιόλα, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Guardiola Sala στο ξενοδοχείο Condes del Pallars στο Rialp, στην επαρχία Lleida.

Η ιδέα για αυτό το έργο προέκυψε πριν από αρκετούς μήνες, όταν ένας νεαρός Παλαιστίνιος κάτοικος της Βαρκελώνης επικοινώνησε με τους διοργανωτές της εκδήλωσης.