Η Σίτι θέλει τον Ρούγι ως αναπληρωματικό τερματοφύλακα

Η Μάντσεστερ Σίτι μετά την πώληση του Τζέιμς Τράφορντ στην Λιντς, βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης αναπληρωματικού τερματοφύλακα.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «Σίτιζενς» βρήκαν τον εκλεκτό τους στο πρόσωπο του 34χρονου τερματοφύλακα της Μαρσέιγ, Χερόνιμο Ρούγι και ετοιμάζεται να κάνει την κίνησή της.

Ο έμπειρος πορτιέρε είναι ενήμερος για το ενδιαφέρον της Σίτι και θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει ρόλο αναπληρωματικού τερματοφύλακα, ενώ ενήμερη για το ενδιαφέρον είναι και η Μαρσέιγ.

Το συμβόλαιο του Ρούγι με τους Μασσαλούς ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, με τους Γάλλους να περιμένουν την επίσημη πρόταση της Σίτι, για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.