Σοκ στην Μπόρνμουθ: Νοκ άουτ για 3-4 μήνες ο Έλι Τζούνιορ Κρουπί

Ιδιαίτερα άτυχος στάθηκε ο νεαρός επιθετικός της Μπόρνμουθ, Έλι Τζούνιορ Κρουπί, που υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 19χρονος στράικερ, προσέλκυσε εντονότατο ενδιαφέρον με τις εκπληκτικές εμφανίσεις του την περσινή σεζόν, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Μπόρνμουθ.

Λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν, ωστόσο ο Κρουπί υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο και αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, για να αποκαταστήσει το πρόβλημά του.

Ο Γάλλος επιθετικός θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράση για 3-4 μήνες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, χάνοντας μεγάλο μέρος του πρώτου μισού της νέας σεζόν.