Η Ίντερ «δένει» και τον Εσπόζιτο με νέο συμβόλαιο

Οι «νερατζούρι» μετά τον Γιαν Μπισέκ ετοιμάζονται να «δέσουν» και τον Πίο Εσπόζιτο με νέο συμβόλαιο, διατηρώντας τους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ τους.

Ο 23χρονος επιθετικός την σεζόν που ολοκληρώθηκε, πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις, αγωνιζόμενος σε 48 ματς της Ίντερ σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 10 γκολ και 6 ασίστ.

Οι ιθύνοντες της Ίντερ, μετά την ολοκλήρωση της σεζόν, πρότειναν στον νεαρό επιθετικό νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές, που θα τον κρατήσει στους «νερατζούρι» έως το 2031.

Ο Εσπόζιτο, μετά τις διαπραγματεύσεις με τους ανθρώπους της Ίντερ, αποδέχθηκε την πρόταση και σύντομα θα βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με τους Μιλανέζους.