Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά στη Ρόδο

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/7), στις 02:00, σε θαλάσσια περιοχή, κοντά στις ακτές της Ρόδου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 35 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Ρόδου, και το εστιακό βάθος στα 11,7 χλμ.

3,8 Ρίχτερ από το EMSC

Και η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,8 Ρίχτερ και επίκεντρο τα 19 χλμ. βόρεια της Ρόδου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 7 χλμ. Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί στα Δωδεκάνησα, τρεις σεισμικές δονήσεις 3,2, 3,7 Ρίχτερ και 3,4 Ρίχτερ.

Πηγή: newsbomb.gr