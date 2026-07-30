Τα αποτελέσματα της βραδιάς στα προκριματικά του Champions League

Οκτώ ομάδες εξασφάλισαν «εισιτήριο» για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μεγάλη ανατροπή η Άαρχους, πεντάρα ο Ερυθρός Αστέρας.

Δύο προκρίσεις που κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι (Καϊράτ, Άαρχους), οριακές νίκες, ισοπαλίες και μία πεντάρα, περιλάμβανε το αποψινό μενού των αγώνων ρεβάνς, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Ομόνοια δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το υπέρ της 1-0 της Κύπρου κόντρα στην Καϊράτ. Ηττήθηκε με το ίδιο σκορ και λύγισε στη διαδικασία των πέναλτι. Την ίδια ώρα η Κάουνο Ζάλγκιρις επικρατούσε οριακά της Κλάκσβικ πανηγυρίζοντας την πρόκριση.

Η Άαρχους πραγματοποίησε επική ανατροπή, φέρνοντας τούμπα την ήττα με 4-1 που είχε γνωρίσει στο πρώτο ματς με τη Λεχ Πόζναν στο σπίτι της. Επικράτησε 3-0 στα 90′, 4-1 στην παράταση και ολοκλήρωσε το “θαύμα” στη διαδικασία των πέναλτι, κάνοντας τεράστιο δώρο στην ΑΕΚ, την οποία έστειλε στους ισχυρούς στην κλήρωση της Δευτέρας (03/08).

Η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ βρέθηκε να χάνει στη Ρουμανία από τη Λέφσκι Σόφιας 0-2 στο 16′, αντέδρασε ισοφαρίζοντας 2-2, ωστόσο δεν ήταν αρκετό, αφού σε συνδυασμό με την ήττα 1-0 στη Βουλγαρία, το “εισιτήριο” πήγε στη Λέφσκι.

Με πρωταγωνιστή τον Κάνγκουα, ο οποίος έπιασε εξαιρετική απόδοση προσφέροντας και ασίστ, η Χάποελ Μπερ Σεβά επιβλήθηκε 2-0 της Βίκινγκουρ και πανηγύρισε την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Η Φενέρμπαχτσε έμεινε στο 1-1 με την πολωνική Γκόρνικ Ζάμπρζε, χάρη όμως στη νίκη με 1-0 από το πρώτο ματς στην Πόλη, πήρε την πρόκριση.

Μετά τη νίκη με 4-0 στην έδρα της Λαρν, ο Ερυθρός Αστέρας πέτυχε μία ακόμα, στη Σερβία, φιλοδωρώντας τους Βορειοϊρλανδούς με πέντε τέρματα (5-0).

Έχοντας επικρατήσει της Ιμπέρια 1999 2-0 στην πρώτη μεταξύ τους μάχη στη Γεωργία, η Σλόβαν Μπρατισλάβας δεν πάτησε “γκάζι”. Αρκέστηκε στο 1-1 που την έστειλε στην επόμενη φάση.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στους αγώνες ρεβάνς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League:

Καϊράτ – Ομόνοια 1-0 (6-5 πεν.)

Κάουνο Ζάλγκιρις – Κλάκσβικ 1-0

Λεχ Πόζναν – Άαρχους 0-3 (1-4 παρ., 3-4 πεν.)

Ουνιβερσιτατέα Κλουζ – Λέφσκι Σόφιας 2-2

Χάποελ Μπερ Σεβά – Βίκινγκουρ 2-0

Γκόρνικ Ζάμπρζε – Φενέρμπαχτσε 1-1

Ερυθρός Αστέρας – Λαρν 5-0

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ιμπέρια 1999 1-1

Τα ζευγάρια της Γ’ προκριματικής φάσης

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία)

Μιάλμπι (Σουηδία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)

Άαρχους (Δανία) – Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) – Τσέλιε (Σλοβενία)

Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) – Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Ολυμπιακός (Ελλάδα) – Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) – Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Λιόν (Γαλλία)