Η Άαρχους έκανε το θαύμα κι έστειλε στους ισχυρούς την ΑΕΚ: Οι αντίπαλοι στα πλέι-οφ του Champions League!

Η ομάδα του Γενς Γιόνσον έκανε μία επική ανατροπή στην έδρα της Λεχ Πόζναν και με την πρόκριση στα πέναλτι έστειλε την Ένωση στους ισχυρούς στην κλήρωση των πλέι-οφ!

Στο ποδόσφαιρο ποτέ μην λες ποτέ. Η Άαρχους παρότι είχε ηττηθεί με 1-4 στη Δανία από την Λεχ Πόζναν, έκανε το θαύμα στον επαναληπτικό και έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς!

Η ομάδα του Γενς Γιόνσον έκανε το τέλειο παιχνίδι μέσα στην Πολωνία και με το 0-3 στην κανονική διάρκεια έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί, παρότι οι γηπεδούχοι πίστεψαν ότι βρήκαν γκολ πρόκρισης με τον Γιάγκελο στο 95ο λεπτό, βρήκαν ξανά την απάντηση της Άαρχους.

Με γκολ του Κρίστιανσον (100’) έστειλαν τον επαναληπτικό στα πέναλτι, όπου παρότι οι Δανοί ξεκίνησαν με άστοχη εκτέλεση, πήραν την πρόκριση.

Οι Πολωνοί αστόχησαν σε δύο εκτελέσεις και με σκορ 3-4, οι Δανοί πήραν την απίστευτη πρόκριση και θα παίξουν στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League με την Σαμπάχ.

Πως ευεργετήθηκε η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ χάρη στον αποκλεισμό της Λεχ Πόζναν σκαρφάλωσε στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση για τα πλέι-οφ που θα γίνει την Δευτέρα (3/8).

Κάπως έτσι, η Ένωση θα έχει αρκετά πιο βατούς αντιπάλους, στην προσπάθεια που θα κάνει να μπει στην League phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ είναι η ΛΑΣΚ Λίντσερ, η Βίκινγκ και οι νικητές των ζευγαριών: Τσέλιε - Αραράτ, Καϊράτ Αλμάτι - Λέφσκι Σόφιας, Άαρχους - Σαμπάχ

ΓΚΡΟΥΠ ΙΣΧΥΡΩΝ

Νικητής ζευγαριού: Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Μπερ Σέβα

Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Κάουνο Ζάλγκιρις

Σέλτικ

Νικητής ζευγαριού: Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μιάλμπι

ΑΕΚ

ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΙΣΧΥΡΩΝ

Νικητής ζευγαριού: Τσέλιε - Αραράτ

Νικητής ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι - Λέφσκι Σόφιας

Νικητής ζευγαριού: Άαρχους - Σαμπάχ

ΛΑΣΚ Λίντσερ

Βίκινγκ