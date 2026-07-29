Νίκολιτς: «Περιμένω άμεσα τον μέσο και μία μεταγραφή στην Αθήνα, πολυθεσίτης ο Μάγερ, υπολογίζω τον Ελίασον»

Ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ αναφέρθηκε, ξανά, στα στοιχεία που φέρνει ο Λόβρο Μάγερ, απάντησε στα μεταγραφικά που είναι σε εξέλιξη και... τρέχουν, ενώ επεσήμανε ότι υπολογίζει στον Νίκλας Ελίασον. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Τζαλίδης.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στους απεσταλμένους ρεπόρτερ της Ένωσης και μετά τα όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV στη λήξη του ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ:

Για το ντεμπούτο του Μάγερ και για το χαμόγελό του πριν λίγες μέρες: «Ήταν ένα πολύ χρήσιμο παιχνίδι, είδα παίκτες που είναι χρόνια στην ομάδα να μου δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν όπως ο Γκατσίνοβιτς, ο Βίντα, ο Μάνταλος, έχουν την προσωπικότητα, την ποιότητα, είδα μια πολύ καλή εμφάνιση από τον Ελίασον. Είδα τον Στρακόσια να παίζει 60 λεπτά μετά από μήνες, είδα νεαρούς παίκτες, το παιχνίδι αυτό με βοήθησε να ξεκαθαρίσω όποιες αμφιβολίες είχα στο μυαλό μου για περιπτώσεις. Όσον αφορά τον Μάγερ, δεν έχει κάνει προπόνηση ακόμα μαζί μας, ήταν μια ευκαιρία να προπονηθεί με τον χρόνο που έπαιξε, να νιώσει τη συνεργασία με τους συμπαίκτες του, είμαι πολύ ευχαριστημένος και είναι χρήσιμο το ματς. Πολύ πολύ χρήσιμο ματς για εμένα, έβγαλα πολλά συμπεράσματα».

Για τη θέση του Μάγερ: «Έτυχε να παίξει δεξιά, ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι ότι μπορεί να παίξει δεκάρι, στα άκρα ή ακόμη και "6" ή "8", όποτε χρειαστεί, είναι από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα». Για την έμφαση στο pressing: «Πιστεύω ότι το είχαμε και πέρυσι σε αρκετά παιχνίδια, σήμερα δεν ήταν εύκολο, υπήρχε υψηλή θερμοκρασία, αγωνίστηκαν παίκτες χωρίς μεγάλο χρόνο συμμετοχής, είχαν προκλήσεις μπροστά τους, τα λίγα λεπτά συμμετοχής, τον δύσκολο αντίπαλο, το πόσο πρεσάρουμε εξαρτάται κι από τον αντίπαλο. Κάποιοι το έκαναν καλά, κάποιοι λιγότερο καλά, βγήκαν τα συμπεράσματά μου σε όλες τις περιπτώσεις».

Αν περιμένει άλλη μεταγραφή στην Ολλανδία και σε ποια θέση περιμένει παίκτη: «Πιστεύω ναι αλλά ας δούμε! Χρειαζόμαστε άλλον έναν στο κέντρο σίγουρα και ίσως κάποιες ακόμα κινήσεις ποιότητας. Περιμένω άμεσα τον μέσο και θεωρώ ακόμα μια κίνηση στο ξεκίνημα της ομάδας στην Αθήνα μετά το ρεπό που θα πάρει η ομάδα».

Για τα συμπεράσματα που έβγαλε, αν επηρεάζουν τα μεταγραφικά και την παρουσία του Ελίασον: «Ο Ελίασον είναι παίκτης μας, είναι πάντα εκεί, δεν τον έβγαλε κανείς εκτός. Τον υπολογίζω πάντα, έχει δουλέψει, ξέρουμε τις αρετές του, έκανε τα περισσότερα καλά στο ματς, πάντα υπάρχουν στιγμές που μπορεί να κάνει περισσότερα, είναι εδώ, έχει συμβόλαιο και ξέρουμε ποιος είναι».