Η Ένωση ηττήθηκε με 1-2 από τη Σάμσουνσπορ στο πιο δυνατό φιλικό τεστ της προετοιμασίας. Άμεσα ντεμπούτο για Μάγερ, αποχώρησαν τραυματίες Ζίνι-Πενράις, προβλημάτισαν αμυντικά οι «κιτρινόμαυροι» σε ένα παιχνίδι που δόθηκαν ευκαιρίες.

Στο ζεστό και δίχως την παρουσία κόσμου κατόπιν απόφασης της ολλανδικής αστυνομίας, προπονητικό γήπεδο του Άπελντορν, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τη Σάμσουνσπορ και ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε χρόνο στη «δεύτερη ενδεκάδα», με τον Θωμά Στρακόσα στα δοκάρια. Ο Αλβανός τερματοφύλακας επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του στον ώμο. Ο Δημήτρης Καλοσκάμης προφυλάχθηκε, ενώ ο Λόβρο Μάγερ παρακολούθησε, για πρώτη φορά, αγώνα της νέας του ομάδας, μπαίνοντας άμεσα στο κλίμα. Τελευταίο φιλικό τεστ με τη Σεντ Τρούιντεν την Κυριακή (2/8, 15:00) και επιστροφή στην Ελλάδα τη Δευτέρα με το... βλέμμα στο Super Cup (12/8, 20:00) κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου.

Λίγες οι καλές στιγμές στο πρώτο μέρος, με τον Μάριους να κρατά σε εγρήγορση την «κιτρινόμαυρη» άμυνα. Ο επιθετικός από το Τσαντ πάτησε περιοχή στο 4', αλλά το σουτ κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών. Οι δυο ομάδες αναζητούσαν το παιχνίδι από τις πτέρυγες και στο 14' η ΑΕΚ έφθασε στο 1-0. Στα αριστερά, ο Πενράις «τροφοδότησε» τον Γκατσίνοβιτς, εκείνος είδε την κίνηση του Ζίνι που «έσπασε» για τον Ελίασον και ο Σουηδός winger πλάσαρε ανενόχλητος για ένα όμορφο γκολ στο φιλικό.



Η Σάμσουνσπορ αναζήτησε την «απάντηση», όμως πρώτα ο Χριστακόπουλος (20') και έπειτα ο Γκεοργκίεφ (33') απομάκρυναν αποτελεσματικά τα παράλληλα γυρίσματα σε δυο περιπτώσεις. Η ΑΕΚ είχε καλή κυκλοφορία, δίχως να είναι ιδιαίτερα απειλητική και έδειχνε πως θα διατηρούσε το 1-0 ως την ανάπαυλα. Όμως στο 44', ο Γουάτ με «βαθιά μπαλιά» την πέρασε στο κενό ανάμεσα σε Βίντα-Γκεοργκίεφ, ο Πενράις «χάθηκε», ο Ελαγίς έγινε αποδέκτης, έκανε το «σομπρέρο» στον Στρακόσα και με κεφαλιά το 1-1 του ημιχρόνου.



Μάλιστα, ο Γκατσίνοβιτς είχε την ευκαιρία να μιλήσει... τελευταίος στις καθυστερήσεις μετά το κλέψιμο του Ζίνι, όμως το πλασέ του έφυγε λίγο δίπλα από την εστία. Επιστρέφοντας, ο Ζίνι έμεινε στον πάγκο λόγω ενοχλήσεων και ο Κοϊτά τον αντικατέστησε. Στο 65' μπήκε στο γήπεδο και ο Μάγερ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην χάνει χρόνο και να του δίνει τα πρώτα λεπτά εγκλιματισμού. Στο πρώτο πεντάλεπτο, οι Κοϊτά και Ταν είχαν δυο καλά σουτ που κατέληξαν εκτός εστίας, ενώ ο Κοτσούκ πρόλαβε τον Κουτέσα και μάζεψε σε τετ α τετ.



Περισσότερα, σε λίγο...

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-2): Στρακόσα (65' Μπρινιόλι), Χριστακόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Πενράις (86' Τσαραμανίδης), Μάνταλος, Σαχαμπό, Ελίασον (65' Κάιρινεν), Κουτέσα (65' Μάγερ), Γκατσίνοβιτς (85' Αργυρίου), Ζίνι (46' Κοϊτά).