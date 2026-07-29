Βίγκα: «Να αφήσουμε κάτι σημαντικό για τις επόμενες Νεάνιδες» (pics)

Η Εθνική Νεανίδων ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, που θα διεξαχθεί το διάστημα 31 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου στην Τουλτσέα της Ρουμανίας, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Βασίλη Μασλαρινό, και τα κορίτσια μας να έχουν θέσει με σαφήνεια το στόχο της επανόδου στη μεγάλη κατηγορία.

Η «γαλανόλευκη» ξεκινά τις υποχρεώσεις της για τη διοργάνωση, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, με αντίπαλο τη Μεγάλη Βρετανία στις 21:00 και θα επιδιώξει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα, ώστε να δώσει στο τέλος αυτής της διαδρομής συνέχεια στο δρόμο, που άνοιξε για το μπάσκετ Γυναικών στις αναπτυξιακές ηλικίες η Εθνική Νέων Γυναικών με την άνοδό της στην Α’ Κατηγορία, για να ολοκληρωθεί αυτό το καλοκαίρι με την Εθνική Κορασίδων στις 6-11 Αυγούστου, στο Ευρωμπάσκετ U16 Β’ Κατηγορίας στα Ιωάννινα.

«Η μαχητικότητα το μεγάλο μας ατού»

Η Σύλια Βίγκα έδωσε ακριβώς αυτό το σύνθημα, θέλοντας και η ίδια, όπως και οι συμπαίκτριές της, το καλοκαίρι αυτό να είναι στο τέλος του επιτυχημένο και αναφέροντας το πώς θα φτάσει στην επιτυχία η Εθνική Νεανίδων. «Η μαχητικότητά μας, είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα κι αυτό βγαίνει με διάφορους τρόπους στο παρκέ. Θέλουμε να πετύχουμε κάτι σε αυτή την Εθνική, έχουμε το πείσμα για να πετύχουμε κάτι αντίστοιχο με την Νέων Γυναικών και να δώσουμε μια καλή συνέχεια σε αυτό το καλοκαίρι, δίνοντας την ευκαιρία στην επόμενη Νεανίδων να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο», σχολιάζει.

Η διεθνής σκόρερ μίλησε για την προετοιμασία και την ετοιμότητα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. «Τα φιλικά μας βοήθησαν πολύ, μας έκαναν καλύτερες και μάθαμε πολλά από τα λάθη μας. Είχαμε καλές και κακές στιγμές, κρατάμε τις καλές και είμαστε έτοιμες. Μας βοηθά το γεγονός, ότι γνωριζόμαστε με τα κορίτσια πολλά χρόνια, είτε ως αντίπαλες είτε από τις μικρότερες εθνικές, έχοντας ένα πολύ καλό κλίμα κι έχοντας χτίσει την χημεία μας», αναφέρει.

Η Εθνική Νεανίδων έχει τη δύσκολη αποστολή του να συνδυάσει το ταλέντο αρκετών αθλητριών της, οι οποίες ταυτόχρονα οφείλουν να ανταποκριθούν στους ρόλους, που θα τους δοθούν στο σύνολο, που θα αγωνιστεί με τον πήχη να έχει τεθεί ψηλά. «Η καθεμία έχει τα δικά της στοιχεία και όλες παλεύουμε για τον ίδιο στόχο. Εχουμε καταφέρει να συνδυάσουμε τα ταλέντα μας κι έχουμε αρκετά καλή χημεία, για να μπορούμε να δουλέψουμε ανταγωνιστικά. Θα συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικές και η δουλειά μας θα βγει στο απόλυτο, τη στιγμή που θα χρειαστεί», επισημαίνει η Σύλια Βίγκα, που σχετικά με το ρόλο του Βασίλη Μασλαρινού, προσθέτει ότι «ο κόουτς μας βοηθά κάθε μέρα, είναι για να βρίσκεται στο πλευρό μας και η καθημερινή στήριξή του είναι ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας».

Η ίδια είναι από τις αθλήτριες, που παίρνουν αρκετές προσπάθειες πάνω της και θα συνεχίσει να το κάνει με τη δική της αγάπη στο εθνόσημο. «Είναι τιμή για εμένα να φοράω άλλη μια φορά το εθνόσημο. Ρόλος μου είναι πρώτα να είμαι καλή συμπαίκτρια και ύστερα να σημειώνω καλές ατομικές επιδόσεις. Θέλω να βοηθήσω, μαζί με τις παλιότερες συμπαίκτριές μου, τα νεότερα κορίτσια, γεννημένα το 2009, να μπουν στο πνεύμα για να ανταπεξέλθουν του χρόνου, ελπίζω στη μεγάλη κατηγορία. Είμαι πολύ χαρούμενη που οι προπονητές μου, μου δίνουν την ελευθερία των αποφάσεων, κάθε μέρα είμαι και πιο σίγουρη για τον εαυτό μου και θέλω να αξιοποιήσω τις ευκαιρίες αυτές, για να κάνω περήφανους όσους με εμπιστεύονται», συμπληρώνει η Σύλια Βίγκα.

Πηγή: basket.gr