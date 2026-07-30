Το μονοπάτι του ΠΑΟΚ - Οι 11 πιθανοί αντίπαλοι στα πλέι οφ του Europa League

Τα πράγματα ξεκαθάρισαν και ο ΠΑΟΚ έμαθε τους 11 πιθανούς αντιπάλους στην κλήρωση των πλέι οφ του Europa League που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (3/8 14:00).

Τα τελευταία εισιτήρια για τον 3ο προκριματικό του Champions League τσεκαρίστηκαν και ο Δικέφαλος έμαθε και τους 11 πιθανούς του αντιπάλους, μετά την πρόκριση επί της Ντιναμό Κιέβου στην καυτή Τούμπα (2-0).

Οι ασπρόμαυροι με ηγέτη και μάγο τον Γιάννη Κωνσταντέλια επιβλήθηκαν των Ουκρανών και τσέκαραν το εισιτήριο τους για τον 3ο προκριματικό του Εuropa League και παράλληλα την παρουσία τους στην κλήρωση των πλέι οφ της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα (3/8).

Με το «θρίλερ» του Πόζναν και την μεγάλη πρόκριση της Χαποέλ Μπερ Σεβά επί της Βίκινγκουρ το παζλ ολοκληρώθηκε και το SDNA παρουσιάζει τους 11 πιθανούς αντιπάλους των ασπρόμαυρων με φόντο την τρίτη συνεχόμενη παρουσία στη League Phase του Europa League.

Οι έξι ηττημένοι των αντίστοιχων ζευγαριών του 3ου προκριματικού του Champions League αποτελούν εν δυνάμει πιθανούς αντιπάλους του Δικεφάλου, μαζί με τις Σεντ Τρούιντεν, Λίλεστρομ, Τραμπζονσπόρ και τους νικητές των ζευγαριών Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ - Τουν και Λαρν - Ιμπέρια.