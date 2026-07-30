Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Φρανσίσκο (pics+vid)

Ο Φρανσίσκο απολάμβανε την περίοδο των διακοπών του στην Μύκονο και μόλις έκλεισε η μεταγραφή του στο Τριφύλλι, πήρε το πρώτο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα, για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του.
Ο Γάλλος γκαρντ, θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, για να ακολουθήσει η ανακοίνωση της μεγάλης μεταγραφής.
Τον Φρανσίσκο υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο Director of Scouting and Team Personnel Νίκος Παππάς και ο Team Manager του Τριφυλλιού, Γιώργος Γκοτζογιάννης.
Δείτε παρακάτω video και φωτογραφίες από την άφιξη του Σιλβέν Φρανσίσκο: