«Δεν θέλει Ολυμπιακό ο Σαλάχ-Εντίν, ψάχνει άλλες προτάσεις!»

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Ρικ Έλφρινκ, μπορεί η Ρόμα να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την μεταγραφή του Μαροκινού μπακ, όμως ο 24χρονου αμυντικός «κλωτσάει».
Στην ανάρτησή του ο Ολλανδός δημοσιογράφος, αναφέρει ότι ο Σαλάχ-Εντίν δεν είναι καθόλου «ζεστός» στο ενδεχόμενο μετακόμισής του στον Ολυμπιακό, ψάχνοντας καλύτερες προτάσεις.
Τα ολλανδικά ΜΜΕ, αναφέρουν επίσης ότι η πόρτα της επιστροφής του Μαροκινού στην PSV Αϊντχόφεν, έχει κλείσει αφού η ολλανδική ομάδα έχει στρέψει την προσοχή της σε άλλες περιπτώσεις.
Voormalig PSV-linksback Anass Salah-Eddine kan naar Olympiakos. Die club nadert zelfs een akkoord met AS Roma, maar heeft geen akkoord met Salah-Eddine zelf. Was bij PSV in de laatste maanden van 2025 een goede versterking en nu is het afwachten wat er met hem gebeurt.— Rik Elfrink (@RikElfrink) July 29, 2026
Stewart…