«Δεν θέλει Ολυμπιακό ο Σαλάχ-Εντίν, ψάχνει άλλες προτάσεις!»

Ολλανδικά ΜΜΕ δίνουν άλλη τροπή στο θέμα του Ανάς Σαλάχ-Εντίν, αφού αναφέρουν ότι ο Μαροκινός μπακ δεν θέλει να πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό!

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Ρικ Έλφρινκ, μπορεί η Ρόμα να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την μεταγραφή του Μαροκινού μπακ, όμως ο 24χρονου αμυντικός «κλωτσάει».

Στην ανάρτησή του ο Ολλανδός δημοσιογράφος, αναφέρει ότι ο Σαλάχ-Εντίν δεν είναι καθόλου «ζεστός» στο ενδεχόμενο μετακόμισής του στον Ολυμπιακό, ψάχνοντας καλύτερες προτάσεις.

Τα ολλανδικά ΜΜΕ, αναφέρουν επίσης ότι η πόρτα της επιστροφής του Μαροκινού στην PSV Αϊντχόφεν, έχει κλείσει αφού η ολλανδική ομάδα έχει στρέψει την προσοχή της σε άλλες περιπτώσεις.