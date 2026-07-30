Αμετανόητος Ινφαντίνο: «Πρόταση, όχι υποχρέωση το σχέδιο της FIFA»

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο χαρακτήρισε την πρόταση για την πώληση μεριδίων στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως «πρόταση» και όχι ως «υποχρέωση».

Η FIFA ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα το σχέδιο δημιουργίας μιας θυγατρικής εταιρείας που θα αναλάβει τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και των υπόλοιπων διοργανώσεών της, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι θα προσφέρει έως και το 20% των μετοχών της σε εξωτερικούς επενδυτές.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ομοσπονδίες και φιλάθλους, όμως ο πρόεδρος της FIFA, σε τοποθέτησή του εμφανίστηκε αμετανόητος, τονίζοντας ότι η πρότασή του είναι μέρος μια δημοκρατικής διαδικασίας και διαβούλευσης.

«Αποτελεί μέρος μιας δημοκρατικής διαδικασίας, μιας διαδικασίας διαβούλευσης και, πάνω απ’ όλα, είναι μια ευκαιρία και όχι μια υποχρέωση. Όπως είπα, σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης», ανέφερε ο Ινφαντίνο σε βίντεο που δημοσιοποίησε η FIFA την Τετάρτη.