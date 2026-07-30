Η Φούλαμ ετοιμάζει διπλό «χτύπημα» με παίκτες που ανήκουν στην Ρεάλ

Η παρουσία του Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο της Φούλαμ, έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αναφέρει το «Athletic», ο Ισπανός προπονητής εισηγήθηκε την απόκτηση του 21χρονου μεσοεπιθετικούς Θέσαρ Παλάθιος και του 22χρονου επιθετικού Γκονσάλο Γκαρθία, τους οποίους γνωρίζει πολύ καλά από την κοινή τους θητεία στην Ρεάλ.

Οι ιθύνοντες της Φούλαμ, θέλησαν να ικανοποιήσουν την επιθυμία του Άλβαρο Αρμπελόα, καταθέτοντας πρόταση δανεισμού στην Ρεάλ για τους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές, με τις διαπραγματεύσεις να είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Η Φούλαμ, αναμένεται να αποκτήσει τους δύο ποδοσφαιριστές με την μορφή του δανεισμού, ενισχύοντας την μεσοεπιθετική της γραμμή με δύο ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές, που τους ξέρει καλά ο Άλβαρο Αρμπελόα.