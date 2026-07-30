Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό με την Πάκσι

Την Πάκσι υποδέχεται απόψε ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς της νίκης του με 2-1 στην Ουγγαρία, θέλοντας να σφραγίσει την πρόκριση στον γ’ προκριματικό του Conference League.

Να… τελειώσει τη δουλειά θέλει απόψε (21:30, ΣΚΑΪ) ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Πάκσι και να πάρει το εισιτήριο για τον γ’ προκριματικό του Conference League. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε επικρατήσει 2-1 στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι και θέλει με σοβαρότητα να πάρει ακόμα μια νίκη στο ΟΑΚΑ και να περάσει στον επόμενο γύρο. Εκεί, θα περιμένει τους «πράσινους» η ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία.

Στον Παναθηναϊκό αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα το παιχνίδι και την Πάκσι, η οποία έδειξε στο ουγγρικό πρωτάθλημα ότι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, επικρατώντας 4-2 της Φερεντσβάρος.

Στα αγωνιστικά, ο Νίστρουπ δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα, ενώ στο κέντρο της άμυνας είναι πιθανό να παραταχθεί το ολλανδικό δίδυμο των Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν.

Από την πλευρά του ο προπονητής της Πάκσι Γκίοργκι Μπόγκναρ, δεν υπολογίζει στους δεξιούς μπακ Μπέβαρντι και Σίλιε, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Χαράζστι και Ζάλαϊ, που αποχώρησαν τραυματίες κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Στις εξέδρες αναμένονται περισσότεροι από 25.000 φίλαθλοι, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.