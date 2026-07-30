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Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό με την Πάκσι

Ποδόσφαιρο
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Την Πάκσι υποδέχεται απόψε ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς της νίκης του με 2-1 στην Ουγγαρία, θέλοντας να σφραγίσει την πρόκριση στον γ’ προκριματικό του Conference League.

Να… τελειώσει τη δουλειά θέλει απόψε (21:30, ΣΚΑΪ) ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Πάκσι και να πάρει το εισιτήριο για τον γ’ προκριματικό του Conference League. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε επικρατήσει 2-1 στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι και θέλει με σοβαρότητα να πάρει ακόμα μια νίκη στο ΟΑΚΑ και να περάσει στον επόμενο γύρο. Εκεί, θα περιμένει τους «πράσινους» η ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία. 

Στον Παναθηναϊκό αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα το παιχνίδι και την Πάκσι, η οποία έδειξε στο ουγγρικό πρωτάθλημα ότι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, επικρατώντας 4-2 της Φερεντσβάρος.

Στα αγωνιστικά, ο Νίστρουπ δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα, ενώ στο κέντρο της άμυνας είναι πιθανό να παραταχθεί το ολλανδικό δίδυμο των Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν.

Από την πλευρά του ο προπονητής της Πάκσι Γκίοργκι Μπόγκναρ, δεν υπολογίζει στους δεξιούς μπακ Μπέβαρντι και Σίλιε, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Χαράζστι και Ζάλαϊ, που αποχώρησαν τραυματίες κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Στις εξέδρες αναμένονται περισσότεροι από 25.000 φίλαθλοι, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.

Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό με την Πάκσι