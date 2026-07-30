Αϊτόρ: «Χαρούμενος που ήρθα στον ΟΦΗ - έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις»

Τη χαρά του που θα αγωνιστεί στον ΟΦΗ εξέδφρασε ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, μετά την ολοκλήρωση της ατομικής του προπόνησης στο Ρόζενταλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στον ΟΦΗ. Είναι μία πολύ σημαντική χρονιά για την ομάδα και έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις. Και πέρυσι ήταν δύσκολο να κατακτήσει το Κύπελλο η ομάδα. Όταν όμως κατακτάς ένα τέτοιο τρόπαιο, δείχνεις ότι είσαι μία πολύ καλή ομάδα.

Σίγουρα η Ευρώπη θα είναι δύσκολη, αυτό είναι λογικό. Όμως η ομάδα είναι έτοιμη και πιστεύω ότι θα είναι κάτι πολύ όμορφο, τόσο για την ομάδα όσο και για ολόκληρο το νησί. Ελπίζω να δω σύντομα τον κόσμο της ομάδας. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τον ΟΦΗ και εύχομαι να έχουμε μία πολύ καλή σεζόν».