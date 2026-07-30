Κυψέλη: Πέπλο μυστηρίου με τη Βρετανίδα που βρέθηκε στη βαλίτσα - Ποιος χρησιμοποιούσε για μέρες το κινητό της (vid);

Κάθε απάντηση που προκύπτει γύρω από τη μυστηριώδη υπόθεση δολοφονίας της Βρετανίδας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, δημιουργεί και ένα νέο ερώτημα.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με την Interpol και τις Αρχές των ΗΠΑ, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μια 38χρονη Ross Elisabeth Jane από τη Βρετανία.

Αν και αρχικά υπήρξε η πληροφορία ότι η άτυχη γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, τελικά η πτήση της ήταν από το Εδιμβούργο. Αυτό που ψάχνουν τώρα οι αστυνομικοί, είναι εάν συνοδεύονταν από κάποιο άλλο πρόσωπο, ή εάν την περίμενε κάποιος στο "Ελ. Βενιζέλος".

Το διάστημα της παραμονής της στην Ελλάδα, φαίνεται πως φιλοξενήθηκε σε σπίτι φίλων της. Τελευταία φορά που εκείνοι μίλησαν μαζί της, ήταν στις 15 Ιουλίου, ημερομηνία που θεωρείται πιο πιθανή να άφησε την τελευταία της πνοή.

Οι Αρχές εντόπισαν το άψυχο σώμα της στις 18 Ιουλίου.

Από την πρώτη στιγμή που η σορός βρέθηκε στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες, προκειμένου να εξακριβώσουν την ταυτότητα της γυναίκας και να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Η διαδικασία ταυτοποίησης αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς τα αποτυπώματά της δεν υπήρχαν στις ελληνικές βάσεις δεδομένων, ενώ επίσης δεν είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από κάποιο πρόσωπο στη χώρα μας.

Το γεγονός αυτό καθυστέρησε αρχικά την έρευνα των Αρχών. Τελικά, φως στο... σκοτάδι των ερευνών έριξαν τα στοιχεία των αμερικανικών Αρχών.

Ο λόγος που απάντησαν οι Αμερικανοί στο ελληνικό αίτημα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπήρχαν τα δεδομένα, καθώς όταν κάποιος από άλλη χώρα πάει στις ΗΠΑ για εργασία, είναι απαραίτητο να δίνει αποτυπώματα.

Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο, έχει να κάνει με το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης, το οποίο φαίνεται πως δεν καταστράφηκε την ίδια στιγμή με τη δολοφονία της, αλλά για κάποιες ημέρες παρέμεινε ανοιχτό και κάποιος μάλιστα το χρησιμοποιούσε.

Υπάρχει η πληροφορία, που εξετάζεται από το "ελληνικό FBI", ότι έχουν σταλεί και μηνύματα -προφανώς για παραπλάνηση των οικείων της. Το κινητό τηλέφωνο έκλεισε, όταν η υπόθεση άρχισε να λαμβάνει μεγάλη έκταση στα ΜΜΕ.

Το στοιχείο που οδήγησε στην ταυτοποίηση του θύματος στην Κυψέλη

Ένα στοιχείο που εξετάστηκε ήταν και η ενδυμασία της άτυχης γυναίκας, καθώς το σορτσάκι με το λογότυπο γαλλικού πανεπιστημίου ενίσχυσε την εκτίμηση ότι πιθανότατα δεν είχε ελληνική καταγωγή.

Το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου, η Interpol ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. ότι η σορός ανήκει στην 38χρονη Βρετανίδα. Οι έρευνες αρχικά έδειξαν πως η γυναίκα είχε εισέλθει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο στη συνέχεια ανατράπηκε.

Στο "μικροσκόπιο" βρίσκονται πλέον τα στοιχεία από τις μετακινήσεις της, ενώ πληροφορίες ζητήθηκαν και από την αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξίδεψε.

Οι ελληνικές και κυπριακές Αρχές συνεχίζουν τη συνεργασία τους, προκειμένου να εντοπίσουν το πρόσωπο που άφησε τη σορό στη βαλίτσα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Πηγή: thetoc.gr