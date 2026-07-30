«Στη διεκδίκηση του Μάθουριν οι Μπουλς»

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν οι Σικάγο Μπουλς μπαίνουν στην «κούρσα» για τον Μπένεντικτ Μάθουριν, εκτός από τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς που ήδη εξετάζουν την περίπτωση του.

Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει το όνομα το Μπένεντικτ Μάθουριν στις περισσότερες ομάδες του ΝΒΑ, καθώς ο πρώην παίκτης των Κλίπερς βρίσκεται στο «μπλοκάκι» πολλών συλλόγων.

Ο Μάθουριν τη σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε για λογαριασμό των Λος Άντζελες Κλίπερς και τη δεδομένη στιγμή είναι ελεύθερος στην αγορά, με την ομάδα να έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει οποιαδήποτε πρόταση του γίνει προκειμένου να τον διατηρήσει στο ρόστερ της.

Πιο συγκεκριμένα ο Μαρκ Στάιν ανέφερε ότι οι Πέλικανς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις αναφορικά με την απόκτηση του Μάθουριν, με τον Αμερικανό δημοσιογράφο να αποκαλύπτει στη συνέχεια ότι η δεύτερη ομάδα που θέλει να τον κάνει δικό της είναι οι Σικάγο Μπουλς.

Η ομάδα του Σικάγο, θέλει να πλαισιώσει τους Τζος Γκίντι και Νόρμαν Πάουελ και να δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή περιφερειακή γραμμή ενόψει νέας σεζόν.

Τη σεζόν 2025-26 ο Μάθουριν, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά μακριά από τους Πέισερς, κατέγραψε 17.6 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ, με μέσο όρο 30 λεπτά συμμετοχής σε 54 αναμετρήσεις για τους Κλίπερς.