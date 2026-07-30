Αντσελότι: «Δεν κοιμήθηκα μετά τον αποκλεισμό – Ώρα για νέα γενιά»

Ο προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, μίλησε για τα λάθη που έπραξε απέναντι στη Νορβηγία στο Μουντιάλ 2026, τον κύκλο ορισμένων βετεράνων που κλείνει, τους μελλοντικούς στόχους της «Σελεσάο», αλλά και την πρόταση που δέχθηκε για να αναλάβει την εθνική Ιταλίας.

Αποκαλυπτικός ήταν ο προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος παραδέχθηκε τα λάθη που έκανε στη φάση των «16» στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στη Νορβηγία, που οδήγησαν στον πρόωρο αποκλεισμό της «Σελεσάο».

Παράλληλα, ο 67χρονος προπονητής αναφέρθηκε σε ένα κεφάλαιο της Βραζιλίας το οποίο κλείνει, με ορισμένους βετεράνους να βάζουν τέλος στον κύκλο τους με την εθνική τους ομάδα. Έτσι, ο Ιταλός προπονητής θα ποντάρει στη νέα γενιά από εδώ και πέρα, με στόχο την κατάκτηση του Copa America το 2028.

Ο Αντσελότι επίσης, δεν άφησε το θέμα των «Ατζούρι» να πέσει κάτω, μιλώντας και για την πρόταση της ιταλικής ομοσπονδίας που αρνήθηκε, με τον ίδιο να δηλώνει πως έχει αποκλειστικά το μυαλό του στη Βραζιλία.

Τίτλοι τέλους για Νεϊμάρ, Κασεμίρο και Ντανίλο

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ήταν το τελευταίο για ορισμένες «κολόνες» της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Συγκεκριμένα, Νεϊμάρ, Κασεμίρο και Ντανίλο δεν υπολογίζονται για τις επόμενες διοργανώσεις, με τον Αντσελότι και το επιτελείο του να ποντάρουν στη νέα γενιά για να χτίσουν βάσεις για τα επόμενα χρόνια.

«Με αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο τελειώνει μία γενιά πολύ σημαντικών παικτών. Η ιδέα είναι να αλλάξουμε και να βάλουμε μία νέα γενιά», ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός, ωστόσο υπάρχουν ακόμα παίκτες της… πιο παλιάς γενιάς, που ο Ιταλός προπονητής υπολογίζει κανονικά, όπως ο Μαρκίνιος που τον θεωρεί απαραίτητο.

Η αυτοκριτική του Αντσελότι για το Μουντιάλ

Είκοσι τέσσερις μέρες έχουν περάσει από τον αποκλεισμό της «Σελεσάο» από τη Νορβηγία στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, με τον πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης να προχωρά σε σκληρή αυτοκριτική, αναγνωρίζοντας ότι οι αλλαγές του επηρέασαν αρνητικά την ισορροπία της ομάδας.

«Άλλαξα τη δομή της ομάδας μετά τη διακοπή για ενυδάτωση και χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Χάσαμε την ισορροπία από τις πλευρές», παραδέχθηκε, τονίζοντας ότι στους αγώνες νοκ άουτ ένας προπονητής κρίνεται εκ του αποτελέσματος για το αν οι επιλογές του ήταν σωστές ή λανθασμένες.

Το δύσκολο βράδυ μετά τον αποκλεισμό

Ο πολύπειρος τεχνικός ανέφερε ότι μια ήττα με εθνική ομάδα είναι πολύ διαφορετική από μια σε συλλογικό επίπεδο, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης. Αυτό φάνηκε να επηρεάζει και τον ίδιο, καθώς αποκάλυψε ότι το βράδυ μετά τον αποκλεισμό δεν μπόρεσε να κοιμηθεί.

Εν συνεχεία, τις επόμενες εβδομάδες αποχώρησε με την οικογένειά του στον Καναδά, προκειμένου να ηρεμήσει, να αναλύσει όσα συνέβησαν και να συζητήσει με τους συνεργάτες του και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας.

Με φόντο το… Copa America 2028

Είναι φανερό πως ο Κάρλο Αντσελότι είναι αποφασισμένος να επιστρέψει την εθνική Βραζιλίας στην «ελίτ» και τα αποτελέσματα της δουλειάς του θέλει να είναι άμεσα και να… αποφέρουν καρπούς στην αμέσως επόμενη διοργάνωση, το Copa America 2028.

Ο πέντε φορές κατακτητής του Champions League, μαζί με τους συνεργάτες του, θέλει να χτίσει τις βάσεις άμεσα, ποντάροντας στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών, με συνεργασία ακόμα και με την Κ20 της «Σελεσάο», έχοντας ως στόχο να δημιουργηθεί μία κοινή γραμμή ανάπτυξης, ώστε οι ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες να αποτελέσουν στη συνέχεια τον βασικό κορμό για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Οι εκλεκτοί για τη συνέχεια

Εστεβάο, Ράιαν, Έντρικ και Βίτορ Ρέις ήταν αυτοί που ανέφερε ο Αντσελότι, τονίζοντας πως θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για το μέλλον της εθνικής.

Ο Ιταλός στάθηκε και στο θέμα των τερματοφυλάκων, λέγοντας πως θα εξεταστούν κι άλλοι «γκολκίπερ» από το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Άλισον και Έντερσον αποκλείονται αυτόματα από τα μελλοντικά πλάνα.

Παράλληλα, το τεχνικό επιτελείο του 67χρονου θα είναι σε επικοινωνία με τους συλλόγους, ώστε να ενημερώνονται για την εξέλιξη των παικτών, θέλοντας να δώσουν έμφαση στη μεσαία γραμμή, εκεί που ο Αντσελότι θεωρεί πως η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση.

«Φάκελος» εθνική Ιταλίας

Ο πρώην προπονητής της Μίλαν αναφέρθηκε και στο κομμάτι της εθνικής Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας πως υπήρξε επικοινωνία με τους «Ατζούρι», ωστόσο ξεκαθάρισε πως έχει το μυαλό του μόνο στην Βραζιλία, όχι μόνο λόγω του συμβολαίου του, αλλά λόγω της δέσμευσης που αισθάνεται να έχει απέναντι στη χώρα αυτή.

«Έχω μία δέσμευση με τη Βραζιλία, όχι απλώς επειδή υπέγραψα ένα συμβόλαιο. Πέρασα έναν χρόνο εδώ, με υποδέχθηκαν πολύ καλά και θέλω να συνεχίσω τη δουλειά μου», υπογράμμισε.