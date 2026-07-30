Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών στο Πόρτο Γερμενό: Τον μαχαίρωσαν μετά από καυγά για οπαδικά

Νεαρός τραυματίστηκε με μαχαίρι σε συμπλοκή με οπαδικό φόντο στο Πόρτο Γερμενό. Μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία.

Αιματηρή τροπή πήρε η αντιπαράθεση μεταξύ νεαρών το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου στο Πόρτο Γερμενό, όταν ένας από τους εμπλεκομένους έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε νεαρό.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του thriassio.gr, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν νεαροί από τα Βίλια, το Αιγάλεω και τις Ερυθρές, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή με τις παρέες τους.

Η ένταση φέρεται να ξεκίνησε από λόγια και πειράγματα με οπαδικό περιεχόμενο, καθώς στις παρέες υπήρχαν υποστηρικτές του Παναθηναϊκού από τη μία και του Ολυμπιακού από την άλλη.

Η λεκτική αντιπαράθεση γρήγορα ξέφυγε και εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Τότε, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ένας από τους εμπλεκομένους έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον νεαρό.

Μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Το τραύμα του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν αποδείχθηκε σοβαρό και ο νεαρός διέφυγε τον κίνδυνο. Η μαχαιριά, ωστόσο, θα μπορούσε με ελάχιστη απόκλιση να έχει προκαλέσει πολύ βαρύτερο τραυματισμό.

Σχηματίστηκε δικογραφία

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις Αρχές και για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές υπηρεσίες.

Η Ασφάλεια σχημάτισε δικογραφία, συγκεντρώνοντας καταθέσεις και στοιχεία για να αποσαφηνιστεί πώς ξεκίνησε η συμπλοκή και ποιος χρησιμοποίησε το μαχαίρι.

Οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου, ο ρόλος κάθε προσώπου και όσα προηγήθηκαν της επίθεσης διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: thriassio.gr