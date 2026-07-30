Από την Βαρκελώνη στο Μόναχο: Παίκτης της Μπάγερν ο Μάιλς Νόρις

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάιλς Νόρις, ο οποίος μετακομίζει από την Βαρκελώνη στο Μόναχο, με τον 26χρονο να υπογράφει διετές συμβόλαιο.

Η Μπάγερν με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάιλς Νόρις, ο οποίος μετακομίζει από την Βαρκελώνη στο Μόναχο. Ο 26χρονος φόργουορντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Βαυαρούς και είναι έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Νόρις αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Μπαρτσελόνα, όπου στην πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη είχε περιορισμένο ρόλο στην EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 4,0 πόντους και 2,6 ριμπάουντ σε περίπου 12 λεπτά συμμετοχής.

Στο ισπανικό πρωτάθλημαμα, ωστόσο, είχε πιο ενεργό ρόλο, μετρώντας 6,8 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 37,5% στο τρίποντο σε περίπου 20 λεπτά ανά αγώνα.