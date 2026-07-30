Η Άαρχους έφτιαξε την ΑΕΚ και την… Ελλάδα στη μάχη της 10ης θέσης

Ο αποκλεισμός της Λεχ Πόζναν από τα προκριματικά του Champions League, όπως και της Γκόρνικ Ζάρμπζε, αυξάνει τις πιθανότητες της Ελλάδας για τη 10η θέση.

Η επική πρόκριση της Άαρχους στον γ’ προκριματικό του Champions League μέσα στην Πολωνία επί της Λεχ Πόζναν, ισοφαρίζοντας την ήττα με 4-1 του πρώτου αγώνα και νικώντας στα πέναλτι, «έφτιαξε» τον δρόμο της ΑΕΚ προς τη League Phase και όχι μόνο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση των play offs του Champions League που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα στη Νιόν, αποφεύγοντας τις πιο δυνατές και έμπειρες ομάδες. Αλλά ο αποκλεισμός της Λεχ Πόζναν έχει πολλαπλά κέρδη και για την Ελλάδα, στην προσπάθεια που κάνει να ανέβει στη 10η θέση του UEFA ranking.

Η Πολωνία είναι βασικός μας αντίπαλος σε αυτή τη μάχη και το γεγονός ότι έχασε δυο ομάδες από τα προκριματικά του Champions League είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Εκτός από τη Λεχ Πόζναν και η Γκόρνικ Ζάρμπζε αποκλείστηκε, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν πλέον την είσοδο στη League Phase του Europa League.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι χάθηκε το μπόνους πρόκρισης 1.200 βαθμών που θα μπορούσε να έχει η Πολωνία για κάθε συμμετοχή εκπροσώπου της στο Champions League. Αντίθετα, η Ελλάδα μπορεί να έχει διπλή εκπροσώπηση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με την ΑΕΚ που ο δρόμος της έγινε πιο βατός, και με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν στον γ’ προκριματικό. Αν οι δύο ελληνικές ομάδες τα καταφέρουν, τότε θα δώσουν άμεσα στη χώρα μας 2.400 βαθμούς, που θα της επιτρέψουν να προσπεράσει την 11η Πολωνία και θα πλησιάσει την Τσεχία. Και ανάλογα με την πορεία των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων (ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ) στα προκριματικά των άλλων διοργανώσεων, μπορεί να βρεθεί στη 10η θέση, πριν καν αρχίσουν τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων,

Η τρέχουσα βαθμολογία στο ranking της UEFA:

9. Τουρκία 46.975 (5/5)

10. Τσεχία 43.225 (5/5)

11. Πολωνία 42.625 (5/5)

12. Ελλάδα 40.812 (5/5)