Δραματικές ώρες στο Ρέθυμνο, ανεξέλεγκτη η φωτιά: Ριπές ανέμων 125 χλμ την ώρα

Δραματικές είναι οι ώρες στο Ρέθυμνο, καθώς η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο από τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (30/7), εξαιτίας των σφοδρών ανέμων που αγγίζουν ακόμη και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι ακραίες αυτές συνθήκες εμποδίζουν το έργο των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, την ώρα που μια μεγάλη δύναμη 224 πυροσβεστών δίνει γιγαντιαία μάχη στο πεδίο προκειμένου να περιορίσει την πύρινη λαίλαπα, η οποία εκτείνεται σε μήκος που ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα.

Την ίδια στιγμή, ανείπωτη θλίψη προκαλεί ο χαμός των δύο εθελοντών πυροσβεστών στο μέτωπο του Ρεθύμνου, αλλά και η απώλεια του υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, ο οποίος κατέληξε ενώ επιχειρούσε στην πυρκαγιά της Λακωνίας.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας πραγματοποιήθηκαν μαζικές εκκενώσεις, ενώ εκατοντάδες τουρίστες οδηγήθηκαν σε ασφαλή καταφύγια. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα σε Σητεία και Μυτιλήνη.

Η ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

«Μετά τη χθεσινή δύσκολη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλότητας στις πληγείσες περιοχές.

Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλύματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού, όπου ο Δήμος Φαιστού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, παρείχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου έχουν μεταφερθεί.

Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στύλοι και τμήματα του δικτύου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Αγίου Βασίλειου και Φαιστού, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΛΑΣ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα τόσο οι επιχειρήσεις κατάσβεσης όσο και οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών και την ασφαλή επιστροφή κατοίκων και επισκεπτών στην καθημερινότητά τους».

Δύσκολη η κατάσταση σε Ρέθυμνο, Σητεία και Πλωμάρι

Στο Ρέθυμνο, οι επίγειες δυνάμεις εστιάζουν την προσπάθειά τους σε διάσπαρτες ενεργές εστίες, επιδιώκοντας να προστατεύσουν τους οικισμούς και να εμποδίσουν την περαιτέρω εξάπλωση του μετώπου. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβεστικά οχήματα από ολόκληρη την Κρήτη, 10 ομάδες της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ μαζί με πεζοπόρα τμήματα, καθώς και περισσότεροι από 160 πυροσβέστες κατανεμημένοι στα διάφορα σημεία της φωτιάς.

Στη Σητεία, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αθερινόλακκου, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή υδροφόρων των ΟΤΑ αλλά και μηχανημάτων έργου. Οι εναέριες ρίψεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με στόχο την ανάσχεση της πυρκαγιάς.

Πηγή: ethnos.gr