ΑΕΚ: Κανονικά στην προπόνηση ο Μάγερ – Μέσα και ο Καλοσκάμης (vid)

Ο Λόβρο Μάγερ πήρε κανονικά μέρος στη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ. Αποστολή στην Ολλανδία.

Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της ΑΕΚ, μετά το χθεσινό φιλικό με τη Σαμσουνσπόρ, και ο Λόβρο Μάγερ προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Κροάτης μέσος πήρε λίγα λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι, σε μια προσπάθεια να ενταχθεί πιο γρήγορα στο κλίμα της ομάδας.

Όπως είπε και ο Νίκολιτς, ο Μάγερ μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις και χθες το 25λεπτο που αγωνίστηκε δεν προσφερόταν για τακτικά συμπεράσματα.

Σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε σήμερα και ο Δημήτρης Καλοσκάμης, δείχνοντας πως έχει περάσει το πρόβλημα τραυματισμού του.