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Τα highlights από τη νίκη της Χιμνάσια με την Ρίβερ Πλέιτ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Οι καλύτερες στιγμές του αγώνα μεταξύ Χιμνάσια Λα Πλάτα και Ρίβερ Πλέιτ

Στη μάχη για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Clausura Αργεντινής, η Χιμνάσια Λα Πλάτα επικράτησε με 1-0 της Ρίβερ Πλέιτ στο στάδιο Juan Carmelo Zerillo.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε με κοντινή κεφαλιά ο Αλέξις Στέιμπας στο 80ό λεπτό, έπειτα από σέντρα του Μαξιμιλιάνο Ζαλασάρ. Παρά τη συντριπτική κατοχή μπάλας της Ρίβερ Πλέιτ που άγγιξε το 74%, η άμυνα των γηπεδούχων παρέμεινε απροσπέλαστη, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους σε μια ακόμη ήττα που εντείνει την αγωνιστική τους κρίση στο ξεκίνημα της σεζόν

 

Τα highlights από τη νίκη της Χιμνάσια με την Ρίβερ Πλέιτ (vid)