Αλαϊμπέγκοβιτς: Κλείνει στη Γιουβέντους με συμφωνία στα 35 εκατ. ευρώ (pic)

Η Γιουβέντους είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς, καθώς φέρεται να έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Γιουβέντους και Μπάγερ Λεβερκούζεν έχουν έρθει σε συμφωνία για την παραχώρηση του Αλαϊμπέγκοβιτς από τους Γερμανούς στους Ιταλούς, για ένα πακέτο που αγγίζει τα 35 εκατ. ευρώ, με το ποσό να περιλαμβάνει μπόνους επίτευξης στόχων.

Η βασική συμφωνία εκτιμάται στα 33 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται δύο ακόμη εκατομμύρια σε πρόσθετες απολαβές.

Ο νεαρός Βόσνιος ποδοσφαιριστής επιθυμούσε τη μετακίνησή του στους «μπιανκονέρι» και έχει ήδη συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους του νέου του συμβολαίου.