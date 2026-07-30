Η ελληνική αποστολή στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου

Με συνολικά 38 αθλητές/τριες σε τέσσερα διαφορετικά αθλήματα, θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που διεξάγεται στο Παρίσι από τις 31 Ιουλίου έως τις 16 Αυγούστου.

Η χώρα μας στέλνει αποστολή 22 μελών στην κολύμβηση και πλήρη ομάδα 12 αθλητών/τριών στην καλλιτεχνική κολύμβηση, ενώ θα υπάρξουν επίσης δύο συμμετοχές στις καταδύσεις και άλλες δύο στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας.

Ο Απόστολος Χρήστου θα επιδιώξει να αυξήσει τη συγκομιδή-ρεκόρ των οκτώ μεταλλίων σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ενώ οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή θα φορέσουν τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 χρόνια και θέλουν να συνεχίσουν στο δρόμο των μεγάλων επιτυχιών που κατέγραψαν στο παρελθόν, εκπροσωπώντας την Αυστρία στα αγωνίσματα της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Ευρωπαϊκά μετάλλια σε επίπεδο ανδρώμν/γυναικών σε 50άρα πισίνα έχουν επίσης στο παλμαρέ τους ο Ανδρέας Βαζαίος, ο Στέργιος Μπίλας, ο Δημήτρης Μάρκος, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης (από 3), η Άννα Ντουντουνάκη (2) και οι Γεωργία Δαμασιώτη, Κώστας Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου, Απόστολος Σίσκος και Απόστολος Παπαστάμος. Επίσης, από την εθνική ομάδα της καλλιτεχνικής κολύμβησης, στο βάθρο έχουν ανέβει -πέραν των αδελφών Αλεξανδρή- οι Σοφία Μαλκογεώργου, Βασλική Θάνου και Θάλεια Δαμπάλη.

Στον αντίποδα, 17 από τα μέλη της αποστολής θα μετάσχουν για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου. Πρόκειται για τους/τις Ελένη Αντωνιάδου, Αρτέμιδα Βασιλάκη, Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο, Αννα Βλάχου, Μάριο Ζαφειρόπουλο, Βασίλη Κακουλάκη, Βαγγέλη Ντούμα, Ιάσονα Ρούτουλα, Μάνια Τασάκου (κολύμβηση), Μαρίζα Αμεράλη, Γεωργία Μυρτώ Ζαγγανά, Ολγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Καραβασίλη, Στέλιο Κουκουσέλη-Φούσκη, Δανάη Τσαπραλή (καλλιτεχνική κολύμβηση), τη Γεωργία Μακρή (open water) και τον Σταύρο Σιφναίο (καταδύσεις).