Ελληνικές προκρίσεις με Super αποδόσεις* και ασπρόμαυρο 1UP*!

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ επιστρέφουν στις έδρες τους, έχοντας αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης μετά τις νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια. Μπροστά στο κοινό τους, οι δύο ελληνικές ομάδες θέλουν να ολοκληρώσουν τη δουλειά και να κάνουν το επόμενο βήμα προς τη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Στη Superbet, οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον με Super αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές* που ακολουθούν κάθε εξέλιξη μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η Τούμπα ετοιμάζεται για άλλη μία μεγάλη ευρωπαϊκή νύχτα

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε από την ουδέτερη έδρα της αναμέτρησης με τη Ντιναμό Κιέβου έχοντας στις αποσκευές του μια σπουδαία νίκη με 3-2, αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης πριν από τη μεγάλη ρεβάνς στην Τούμπα.

Τώρα, μπροστά στον κόσμο του, ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε και να σφραγίσει την παρουσία του στην επόμενη φάση του UEFA Europa League.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναμένεται να τραβήξει ξανά τα βλέμματα με την ποιότητά του, ενώ ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς παραμένει μία από τις σημαντικότερες επιθετικές απειλές της ομάδας. Ο ενθουσιασμός του Ζαφείρη και η παρουσία του Μαντί Καμαρά στον άξονα αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε μια αναμέτρηση όπου οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

1UP* στον ΠΑΟΚ!

Η Superbet ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση της αναμέτρησης με το 1UP* υπέρ του ΠΑΟΚ.

Αν ο Δικέφαλος του Βορρά προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή για τη νίκη του ΠΑΟΚ πληρώνεται άμεσα ως νικητήρια, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα.

Ένα βήμα πριν από την πρόκριση

Το πρώτο βήμα έγινε στην Ουγγαρία. Η νίκη με 2-1 απέναντι στην Πάκσι έδωσε στον Παναθηναϊκό σημαντικό προβάδισμα και πλέον το ΟΑΚΑ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια ακόμη ευρωπαϊκή βραδιά, με μοναδικό στόχο την ολοκλήρωση της αποστολής. Ο δρόμος για την επόμενη φάση του Conference League είναι ορθάνοικτος και οι πράσινοι θέλουν να τσεκάρουν το εισιτήριο με μία γεμάτη εμφάνιση.

Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ έδειξε χαρακτήρα στο πρώτο παιχνίδι και τώρα καλείται να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της μπροστά στον κόσμο της.

Ανδρέας Τεττέη αναμένεται να αποτελέσει ξανά το βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση, ενώ δημιουργία και ποιότητα μπορούν να προσφέρουν οι Βιθέντε Ταμπόρδα και Σαντίνο Αντίνο , δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων, που θα επιδιώξουν να αφήσουν από νωρίς το αποτύπωμά τους.

Στη Superbet , οι ευρωπαϊκές μάχες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον με Super αποδόσεις * σε κάθε στιγμή της αναμέτρησης.



ΤΩΡΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ.



21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα



*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις