Προπονητής Λουντογκόρετς για Στάνιτς: «Είναι συγκεντρωμένος στην ομάδα»

Ο προπονητής της Λουντογκόρετς, Τόμας Ράις, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Πέταρ Στάνιτς, ξεκαθαρίζοντας πως ο Σέρβος μεσοεπιθετικός παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στις υποχρεώσεις της βουλγαρικής ομάδας.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ για τα προκριματικά του Conference League, ο Γερμανός τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο μεταγραφής του 23χρονου άσου στον Ολυμπιακό.

Ο Ράις τόνισε πως ο Στάνιτς συνεχίζει να δουλεύει κανονικά με τη Λουντογκόρετς και πως στόχος του συλλόγου είναι να τον βοηθήσει να εξελιχθεί και να παρουσιάζει συνεχώς καλύτερη εικόνα μέσα στο γήπεδο.

«Ο Πέταρ Στάνιτς είναι αυτή τη στιγμή παίκτης της Λουντογκόρετς. Είναι αρκετά συγκεντρωμένος και αυτό φάνηκε στον αγώνα με την Ντούναβ. Στόχος μας, τόσο με τον Φίλιπ όσο και με τον Πέταρ, είναι να τους βοηθήσουμε να βελτιωθούν, να αποδώσουν καλύτερα και να τους διευκολύνουμε. Και οι δύο αισθάνονται χαρούμενοι και επικεντρώνονται στην απόδοσή τους για τη Λουντογκόρετς», ανέφερε χαρακτηριστικά.