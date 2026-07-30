Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο και οι μικρές ιστορίες που έχτισαν τη μεγάλη φήμη του

Μοναχά δυο Κυριακές έχουν περάσει από την αυλαία του Μουντιάλ κι’ ακόμα ακούγεται ο μεταμεσονύχτιος απόηχος της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης της Γης…

Επιστροφή σε τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου και μια μέρα σαν σήμερα, 30 Ιουλίου του 1930, η διοργανώτρια Ουρουγουάη υψώνει στον ουρανό του Μοντεβιδέο το πρώτο «Ζιλ Ριμέ». Η ιστορία γνωστή: Ουρουγουάη-Αργεντινή 4-2.

Και ας καταγράψουμε κάποια ξεχωριστά γεγονότα από ο πρώτο Μουντιάλ, που σε τέσσερα χρόνια κλείνει τα 100: Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλα τα ματς του τουρνουά δεν καταγράφηκε ουδεμία ισοπαλία.

Το Μουντιάλ του 1930 ήταν το μοναδικό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου όπου δεν παίχτηκαν προκριματικοί αγώνες, αλλά οι ομάδες που έλαβαν μέρος έλαβαν προηγουμένως πρόσκληση.



Η επικείμενη αναμέτρηση Ουρουγουάης-Αργεντινής στον τελικό ξεσήκωσε κύμα φανατισμού και στις δύο πλευρές του Ρίο ντε λα Πλάτα, το ποτάμι που χωρίζει τις δυο χώρες. Τα δέκα πορθμεία που έκαναν τη διαδρομή Μπουένος Άιρες-Μοντεβιδέο δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τους αργεντινούς οπαδούς, οι οποίοι δοκίμαζαν να περάσουν απέναντι με κάθε μέσο· υπολογίζεται ότι 30.000 προσπαθήσαν, αλλά μόνο 10.000-15.000 το κατάφεραν.

Οι δύο ομάδες διαφωνούσαν ακόμα και για την μπάλα του αγώνα, με τη FIFA να αποφασίζει πως στο πρώτο ημίχρονο θα έπαιζαν με αργεντίνικη, ενώ στο δεύτερο με ουρουγουανική!



Οι θύρες του σταδίου «Σεντενάριο» είχαν ανοίξει από τις 8 το πρωί, έξι ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη, και γινόταν έλεγχος για όπλα στους θεατές. Οι οπαδοί της Ουρουγουάης όδευαν μαζικά προς το Μοντεβιδέο, μετακινούμενοι με τρένα και λεωφορεία ενώ ισχυρή αστυνομική δύναμη περιπολούσε γύρω από το στάδιο. Από τους ελέγχους στους θεατές, ωστόσο, κατασχέθηκαν περισσότερα από 3.000 περίστροφα! Η επίσημη καταγραφή θεατών αναφέρει: 93.000 εισιτήρια!

Τον γύρο θριάμβου, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, τον έκαναν υψώνοντας ένα ασημένιο αντίγραφο του Κυπέλλου, ενώ τα μετάλλια τους δόθηκαν τέσσερις μήνες μετά, τον Νοέμβριο!

Η επόμενη ημέρα κηρύχθηκε εθνική εορτή στην Ουρουγουάη, ενώ τις ίδιες ώρες, στην Αργεντινή, οργισμένο πλήθος έσπαγε με πέτρες την πρόσοψη στο ουρουγουανικό προξενείο! Ποιος είπε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι πόλεμος;

Πηγή: ethnos.gr

